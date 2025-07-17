Белорусские предприятия могут стать легитимными целями 2 17.07.2025, 15:34

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«Интеграл» помогает убивать украинцев.

Украинская частная разведывательная компания Даллас опубликовала в четверг пакет документов, которые доказывают, что белорусские власти не просто соучаствуют в российской войне против Украины. Продукция предприятий «Интеграл», «Пеленг», «Цветотрон» и многих других играет в этой войне ключевую роль. Без микросхем, которыми белорусский ВПК снабжает российскую армию, российские ракеты не смогли бы убивать украинцев. Ну или, по крайней мере, это получалось бы гораздо хуже, пишет planbmedia.io.

В мае этого года глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус похвастался успехами белорусского ВПК. По его словам, прошлый год для предприятий комплекса был рекордным по объемам экспорта, прибыли и производства.

«Вся работа белорусского военно-промышленного комплекса нацелена на сохранение мира», — сказал он, выступая на выставке MILEX-2025.

Белорусские чиновники вообще и Александр Лукашенко в частности, в принципе любят говорить о своем миролюбии. Под разговоры о миролюбии очень хорошо получается зарабатывать на войне. Потому что именно поставки вооружений для войны против Украины стали залогом успехов всей отрасли.

«Военные Беларуси, а также работники заводов ВПК расконсервировали технику и снаряды для передачи их оккупантам. Однако наиболее критическую помощь Кремлю оказали компании-производители электроники. Благодаря участию белорусов, Москва смогла частично обеспечить так называемое импортозамещение крайне важных микросхем, конденсаторов, стабилизаторов и тому подобное», — говорится в материалах украинских расследователей.

В частности, только благодаря чипам от завода «Интеграл» Россия имеет возможность производить высотомеры и другие детали для ракет X-101. Расследователи напоминают, что самым известным случаем использования этих ракет стал удар по детской больнице Охматдет.

Микросхемы от «Интеграла» устанавливают также в ракеты X-69, X-39 и X-38. Расследователи Даллас публикуют сканы оплаченных счетов на поставки больше чем 3000 микросхем для нужд российской армии только в период с 14 ноября 2022 по 18 февраля 2023 года.

«Так же ответственными за убийства гражданских являются и работники ОАО «Цветотрон». Их продукцию, по данным ГУР, россияне используют для изготовления ракет Х-31ПМ и Х-35У».

Приведенные примеры – малая часть фактов, доказывающих соучастие предприятий белорусского ВПК в убийствах украинцев. А в скором времени линейка белорусской военной продукции может еще пополниться беспилотниками. Лукашенко собирается построить в Беларуси завод, рассчитанный на производство 100 тысяч дронов.

Так что украинские расследователи делают закономерный вывод:

«Беларусь является прямым союзником России в войне против Украины. Не нейтральной стороной, которую «тянут в войну», а полноценной участницей конфликта. Ее предприятия можно считать легитимными военными целями, как например нефтеперерабатывающие заводы и базы».

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