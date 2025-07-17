Рабочему не дали задать Путину неудобный вопрос 2 17.07.2025, 15:43

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На заводе в Магнитогорске главе Кремля устроили показуху.

Рабочих российского Магнитогорского металлургического комбината (ММК) перед состоявшейся накануне встречей с Владимиром Путиным проинструктировали о том, какие вопросы они могут задать Владимиру Путину, говорится в репортаже журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова. Один из рабочих хотел спросить главу Кремля о высокой ключевой ставке Центробанка, но ему не разрешили этого сделать, пишет «Агентство».

Перед приездом Путина к рабочим подошла «дама, ответственная за них», описывает Колесников. Женщина поинтересовалась у находившихся в цехе: «Что будем спрашивать, какие идеи?». Первый рабочий ответил: «Я бы спросил про ключевую ставку!».

«Нет, ну что сразу про ключевую ставку? Зачем? Ведь ответ очевиден!..», — цитирует ответ руководительницы Колесников. Рабочий, услышав этот ответ, «подавленно вздохнул», описывает журналист.

Другая находившаяся в цеху девушка сказала, что хотела бы спросить у Путина, «как ему наш город». Но и этот вопрос задать не позволили: «Владимир Владимирович у нас уже был. К тому же, я знаю, этот вопрос уже хотел задать другой человек… Дальше!», — ответила ответственная.

Вопрос удалось согласовать только молодому человеку, который сказал, что хочет спросить у Путина, как тот развлекался в детстве, описывает журналист. «Вот. Прекрасный вопрос! Прекрасный!..», — ответила на это предложение ответственная.

На вопрос самого Колесникова о том, не хотят ли рабочие спросить у Путина про заявление Дональда Трампа о возможных вторичных санкциях против России, один рабочий ответил: «Так-то оно так, и это, я согласен, самое интересное. Но вправе ли мы поднимать давление президенту?».

Также журналист описал, как рабочие репетировали свою встречу с Путиным: они выстроились и хором говорили: «Здравствуйте, Владимир Владимирович», а от них требовали быть «задорнее». Рабочего, который собирался пригласить президента на 100-летие Магнитогорска, ответственная просила быть «бодрее и веселее» и подмигнуть Путину.

В результате, согласно расшифровке на сайте Кремля, Путина спрашивали о впечатлениях от города, о высоких ценах на авто, о перспективах металлургии, о перспективах самбо стать олимпийским спортом и о том, какие развлечения президенту запомнились из детства, а также попросили поддержать расширение городского аэропорта и выдавать льготы молодым семьям до рождения детей.

Высокая ключевая ставка ЦБ резко увеличила стоимость заемных денег. В итоге предприятия вынуждены сворачивать развитие бизнеса, а граждане лишились возможности покупать квартиры и машины в кредит. Это цена, которую граждане и бизнес платят за войну, разогнавшую инфляцию. Отклоненный вопрос рабочего свидетельствует о нежелании привлекать к этой теме дополнительное внимание.

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