Действительно ли женщинам нужно больше сна, чем мужчинам? 17.07.2025, 15:45

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Эксперт объясняет.

В социальных сетях часто утверждают, что женщинам необходимо спать на 1–2 часа дольше мужчин, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org). Но действительно ли это так?

Согласно объективным исследованиям, женщины спят в среднем на 20 минут дольше мужчин. Например, масштабное исследование с участием 70 000 человек, использующих трекеры сна, показало разницу в 23–29 минут. Также женщины проводят больше времени в глубокой фазе сна.

Однако, несмотря на более продолжительный и глубокий сон, женщины чаще жалуются на то, что сна им не хватает. Они действительно на 40% чаще страдают от бессонницы, чем мужчины. Это противоречие между лабораторными данными и реальностью связано с множеством факторов — от гормональных колебаний до психоэмоционального состояния и социальной нагрузки.

Сон женщин особенно ухудшается в периоды гормональных изменений: при менструации, беременности, в менопаузе. Также большую роль играют тревожные расстройства и депрессия, распространенные среди женщин, а также прием антидепрессантов, влияющих на сон.

Социальные обязанности — уход за детьми, пожилыми родителями, ведение домашнего хозяйства — также влияют на женский сон. Женщины выполняют в среднем на 9 часов больше неоплачиваемой работы в неделю, чем мужчины, что усиливает чувство усталости.

Таким образом, хотя женщинам и требуется немного больше сна, главная потребность — это больше возможностей для восстановления в течение дня и ночи. Недостаток отдыха — результат не только биологии, но и социальной нагрузки.

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