Франция хочет применить самый мощный торговый инструмент ЕС против США 17.07.2025, 15:48

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У Европы есть ответные меры против экономического принуждения.

Франция заручилась поддержкой более чем полудюжины стран ЕС, чтобы инициировать применение так называемого инструмента против принуждения в случае провала переговоров с США до 1 августа и реализации угрозы президента США Дональда Трампа ввести 30% тарифы на европейский экспорт, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, вопрос обсуждался на встрече министров торговли ЕС в понедельник. Хотя часть стран настроена осторожно, растущее число столиц поддерживает французскую инициативу.

Министр по европейским делам Франции Бенжамин Хаддад отметил, что ответ Брюсселя должен включать возможность применения механизма защиты от экономического принуждения, в том числе против американских технологических гигантов. Он подчеркнул, что «в этих переговорах необходимо демонстрировать силу, единство и решимость».

Еврокомиссия уже подготовила ответные меры на сумму почти €100 млрд, но пока считает применение механизма защиты от экономического принуждения преждевременным. По словам главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен, инструмент «предназначен для экстраординарных ситуаций», и «мы пока до этого не дошли».

Тем временем Трамп направил в ЕС письмо с угрозой с 1 августа ввести 30% тарифы почти на весь экспорт из блока, включая 25% пошлины на автомобили и 50% — на сталь и алюминий. Он также заявил о возможных тарифах на фармацевтику, что может сильно ударить по европейским компаниям.

ЕС надеется достичь соглашения до дедлайна. По предварительной договоренности, тарифы составят 10% с исключениями для авиации и медицины.

Механизм защиты от экономического принуждения был разработан как сдерживающая мера против стран, использующих торговые ограничения для политического давления, как это делали США при первом сроке Трампа и Китай против Литвы.

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