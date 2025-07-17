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Ставленник охранника Лукашенко будет управлять белорусским футболом

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  • 17.07.2025, 15:55
  • 1,824
Ставленник охранника Лукашенко будет управлять белорусским футболом

Соперники сняли свои кандидатуры.

В Доме футбола прошли выборы нового председателя федерации футбола Беларуси. Победил ставленник министра спорта, бывшего охранника Лукашенко Сергея КовальчукаЕвгений Булойчик. Андрей Толмач снял свою кандидатуру с выборов на пост Председателя АБФФ в пользу Евгения Булойчика.

Неделей ранее свою кандидатуру снял первый заместитель Николая Шерстнёва Андрей Василевич.

Таким образом, бывший охранник Александра Лукашенко подмял под себя последнее крупное и формально независимое спортивное объединение в Беларуси.

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