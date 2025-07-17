Ставленник охранника Лукашенко будет управлять белорусским футболом

Ставленник охранника Лукашенко будет управлять белорусским футболом1
- 17.07.2025, 15:55
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Соперники сняли свои кандидатуры.
В Доме футбола прошли выборы нового председателя федерации футбола Беларуси. Победил ставленник министра спорта, бывшего охранника Лукашенко Сергея Ковальчука — Евгений Булойчик. Андрей Толмач снял свою кандидатуру с выборов на пост Председателя АБФФ в пользу Евгения Булойчика.
Неделей ранее свою кандидатуру снял первый заместитель Николая Шерстнёва Андрей Василевич.
Таким образом, бывший охранник Александра Лукашенко подмял под себя последнее крупное и формально независимое спортивное объединение в Беларуси.