Ставленник охранника Лукашенко будет управлять белорусским футболом 1 17.07.2025, 15:55

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Соперники сняли свои кандидатуры.

В Доме футбола прошли выборы нового председателя федерации футбола Беларуси. Победил ставленник министра спорта, бывшего охранника Лукашенко Сергея Ковальчука — Евгений Булойчик. Андрей Толмач снял свою кандидатуру с выборов на пост Председателя АБФФ в пользу Евгения Булойчика.

Неделей ранее свою кандидатуру снял первый заместитель Николая Шерстнёва Андрей Василевич.

Таким образом, бывший охранник Александра Лукашенко подмял под себя последнее крупное и формально независимое спортивное объединение в Беларуси.

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