БЖД отменяет поезда на популярные направления
- 17.07.2025, 16:29
Узнали, на сколько.
В Беларуси перестанут ездить скоростные поезда по направлению Минск – Гомель, об этом сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
На перегоне Телуша – Савичи запланирован плановый ремонт моста.
В связи с этим отдельные поезда межрегиональных и региональных линий на участке Жлобин – Осиповичи будут следовать по новому расписанию и с измененным маршрутом, а отдельные поезда будут отменены.
Поезда бизнес-класса № 708, 752 Минск – Гомель, №876/875 Минск – Мозырь не будут курсировать 23 июля (среда).
А в четверг 24 июля не получится попасть на поезда №716 Минск – Гомель, № 707, 755, 757 Гомель – Минск и №876/875 Мозырь – Минск.
Также для обеспечения перевозки пассажиров на участке Минск – Бобруйск 23 июля назначены поезда №882/881 Минск – Бобруйск – Минск.
Один отправится из Минска в 19:38. Второй выедет из Бобруйска в 21:42.
Кроме того, 24 июля 2025 года назначены поезда №886/887 Минск – Бобруйск – Минск отправлением из Минска в 07:08 и обратно из Бобруйска в 09:07.
В БЖД попросили пассажиров отнестись с пониманием к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
Дополнительную информацию о расписании поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.