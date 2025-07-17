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БЖД отменяет поезда на популярные направления

  • 17.07.2025, 16:29
БЖД отменяет поезда на популярные направления

Узнали, на сколько.

В Беларуси перестанут ездить скоростные поезда по направлению Минск – Гомель, об этом сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

На перегоне Телуша – Савичи запланирован плановый ремонт моста.

В связи с этим отдельные поезда межрегиональных и региональных линий на участке Жлобин – Осиповичи будут следовать по новому расписанию и с измененным маршрутом, а отдельные поезда будут отменены.

Поезда бизнес-класса № 708, 752 Минск – Гомель, №876/875 Минск – Мозырь не будут курсировать 23 июля (среда).

А в четверг 24 июля не получится попасть на поезда №716 Минск – Гомель, № 707, 755, 757 Гомель – Минск и №876/875 Мозырь – Минск.

Также для обеспечения перевозки пассажиров на участке Минск – Бобруйск 23 июля назначены поезда №882/881 Минск – Бобруйск – Минск.

Один отправится из Минска в 19:38. Второй выедет из Бобруйска в 21:42.

Кроме того, 24 июля 2025 года назначены поезда №886/887 Минск – Бобруйск – Минск отправлением из Минска в 07:08 и обратно из Бобруйска в 09:07.

В БЖД попросили пассажиров отнестись с пониманием к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Дополнительную информацию о расписании поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

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