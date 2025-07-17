Алексус Гринкевич: НАТО готовится к одновременным конфликтам с Россией и Китаем
- 17.07.2025, 16:41
Пекин может обратиться к Москве за поддержкой в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.
НАТО может одновременно вступить в конфликт и с Россией, и с Китаем в ближайшие два года, допустил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, сообщает издание The Guardian.
По его словам, альянс должен готовиться к ситуации, при которой Пекин может обратиться к Москве за поддержкой в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.
«Те из вас, кто слушает нашего замечательного генерального секретаря [НАТО] Марка Рютте, знают о его предупреждении, что, скорее всего, прежде чем [китайский лидер] Си Цзиньпин решится пересечь Тайваньский пролив, он позвонит своему другу Путину и попросит о помощи», — сказал Гринкевич.
«Для меня это значит, что оба события могут произойти одновременно», — продолжил он и добавил, что в это время альянсу потребуются в максимальных количествах все имеющиеся боеприпасы и вооружения.
Как отметил Гринкевич, Китай, вероятно, будет готов к военному шагу к 2027 году. Он добавил, что сценарий, при котором Пекин обратится за помощью к Кремлю, создаст для НАТО необходимость реагировать сразу на два кризиса — в Европе и Тихоокеанском регионе.
Говоря о ситуации в Европе, Гринкевич заявил, что даже при достижении мирного соглашения по Украине «Россия, несомненно, останется постоянной угрозой». Он подчеркнул, что российский потенциал после урегулирования конфликта с Киевом восстановится и об этом нужно думать «с военной точки зрения».