Банки Беларуси вводят новшества по карточкам 1 17.07.2025, 16:57

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От валютных лимитов до угроз «спящим» клиентам.

Банки вводят новшества по карточкам. Они касаются в том числе выдачи наличных, а также закрытия счетов, к которым привязан «пластик».

«Белгазпромбанк» с 12 июля увеличил лимит по выдаче наличных в своих банкоматах с карточек, которые выпущены банками-нерезидентами. Новый «потолок» — 600 долларов либо эквивалент в иной валюте в течение 30 суток, передает «Зеркало».

«Сбер Банк» предупредил клиентов, у которых есть расчетные счета (в том числе те, к которым привязаны карточки), что может их закрыть. Причина — отсутствие операций по ним в течение одного года (кроме зачисления процентов).

«Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, вы не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, банк прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством Беларуси, зачислит его в доход банка», — уточняет финучреждение.

«Банк БелВЭБ» объявил, что с 1 августа возобновит взимание комиссии за обслуживание карточек Белкарт Премиум, которые оформлены вне пакета услуг. «По действующим и новым карточкам, как и ранее, комиссия составит 1,5 рублей», — сообщает финучреждение.

«Банк Дабрабыт» с 1 августа начнет предлагать нерезидентам карточки Белкарт в рублях сроком действия на 5 лет. «С 1 августа будет выпускаться карта „Спраўная“, стоимость выпуска для нерезидентов — 200 рублей, — уточнили в контакт-центре банка. — На текущий момент данная карта для нерезидентов не выпускается».

«Технобанк» запустил акцию — с 16 июля оформить карточка «ДостатОК» можно на специальных условиях: выпуск обойдется в 1 рубль, а ежемесячное обслуживание в течение всего срока действия карточки будет полностью бесплатным. «Принять участие могут как новые, так и действующие клиенты, у которых на 16 июля не было действующих карточек „ДостатОК“», — уточняет финучреждение.

«Беларусбанк» с 1 июля ввел виртуальные корпоративные карточки.

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