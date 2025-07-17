FT: Чего Китай хочет от Европы?4
- 17.07.2025, 17:06
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Поднебесной не стоит доверять.
На следующей неделе в Пекине состоится саммит ЕС–Китай — китайский лидер Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель. Несмотря на отсутствие прорывных решений, встреча знаменательна: Европа оказывается между тремя центрами силы — Россией, США и Китаем — при этом последний остается наименее понятным, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Китайская угроза больше не абстрактна: Пекин поддерживает войну Путина, ведет шпионскую деятельность в ЕС и опережает Европу в ключевых технологиях. Кроме того, возможная блокада Тайваньского пролива — через который проходит до половины мировых контейнерных перевозок — грозит глобальным экономическим кризисом.
Китай стремится к созданию собственного миропорядка, противопоставляя себя западным демократиям. Один из рычагов давления — контроль над стратегически важными ресурсами. Хотя добыча минералов происходит по всему миру, переработка их в основном сосредоточена в Китае. Ограничение поставок может парализовать западную энергетику и оборону.
Однако главная цель Китая — экспорт. Несмотря на проблемы в экономике, китайские производители электромобилей и батарей добились выдающихся результатов и нуждаются в европейских рынках. ЕС ввел тарифы на китайские EV, но такие компании, как BYD и Xiaomi, уже строят заводы в Венгрии. При этом китайские машины качественнее и дешевле западных, что признают даже в отрасли.
Объем экспорта Китая в ЕС существенно превышает импорт. «Фантазия о китайском рынке», зародившаяся в XIX веке, постепенно уходит. Однако остается одно направление для сотрудничества — зеленая энергетика. Европа нуждается в китайских технологиях. Этот альянс — скорее необходимость, чем романтика.