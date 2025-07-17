Российской экономике грозит «топливный шок» 2 17.07.2025, 17:16

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Росстат зафиксировал резкое ускорение роста цен на бензин.

Топливная инфляция вновь начала резко ускоряться в российской экономике, следует из статистики Росстата.

За неделю с 8 по 15 июля розничные цены на бензин в стране выросли на 0,4%, что стало самым сильным скачком с начала года. Для сравнения: в январе–мае в среднем бензин дорожал каждую неделю примерно на 0,1%. В конце июня рост цен ускорился до 0,2% в неделю, а к середине июля — еще вдвое, передает The Moscow Times.

Дорожающий бензин — это «главный шок» в данных Росстата по инфляции, пишут аналитики MMI. В годовом выражении рост цен на АЗС шестой месяц подряд держится выше 11%. Это рекордные значения с 2018 года, когда страну охватил топливный кризис.

Похоже, на российских НПЗ возникли серьезные проблемы с производством топлива, не исключают в MMI. Достоверных данных о выпуске бензина в стране нет: власти засекретили статистику в мае прошлого года после серии ударов украинских дронов по нефтезаводам, в результате которых производство рухнуло на 20%.

На НПЗ возникают проблемы с ремонтом из-за санкций Запада, признал, выступая в Совете Федерации в среду, министр энергетики Сергей Цивилев. «Почему иногда бывают сбои? Потому что сейчас в том санкционном режиме, в котором мы находимся: вот запланировано, скажем, на ремонт условно 4 месяца, а нам что-то задержали, что-то недопоставили», — оправдывался Цивилев.

Бензин в рознице дорожает вслед за ценами на оптовом рынке, которые начали резко расти в апреле. За неполных четыре месяца стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже взлетела на 29% и сейчас превышает 65 тысяч рублей за тонну, а Аи-95 стал дороже на 28% — 73,8 тысячи рублей за тонну.

По сравнению с началом года оптовые цены подскочили более чем на 30%, и в правительстве вновь начали обсуждать возможность полного запрета на вывоз бензина из страны. Как рассказывали источники «Интерфакса», речь идет об ужесточении уже действующих ограничений. Сейчас бензин запрещено вывозить трейдерам, посредникам и нефтебазам. А по новым правилам без экспорта могут остаться и производители бензина, включая крупнейшие нефтяные госкорпорации.

Бензин дорожает, поскольку сокращаются его поставки, рассказывали ранее источники Reuters среди нефтетрейдеров: в июне на ремонт остановились Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК «Газпрома», а в июле запланирован ремонт Куйбышевского НПЗ.

Кроме того, сказывается то, что государство снижает субсидии нефтяным компаниям на поддержание бензина внутри страны дешевым, указывает генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин: в первом квартала нефтяники получили по демпферу 405 млрд рублей, а во втором — лишь 139,7 млрд.

«Уменьшение субсидий вызвано падением цен на нефть, которое привело к снижению «внешних» цен на нефтепродукты, учитывающихся в формуле демпфера. Чем меньше объем субсидий, тем ниже маржинальность нефтепереработки. Отыграть потери можно только за счет повышения биржевых цен, что и происходило в июне и июле 2025 года, — рассказал он.

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