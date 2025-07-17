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Минское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов

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  • 17.07.2025, 17:39
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Минское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов

Теперь минские футболисты продолжат борьбу в Лиге конференций.

Чемпион Беларуси дал бой болгарскому «Лудогорцу», был близок к итоговой победе, однако, увы, минчане покинули турнир.

На прошлой неделе белорусы минимально уступили сопернику в Болгарии — со счетом 0:1. Задача на ответный матч в венгерском Мезекевешде была простой и понятной — побеждать. Однако уже в первом тайме болгары открыли счет.

Несмотря на это, белорусы провели отличный второй тайм и сумели вернуться в игру: на 54-й минуте Мустафа Джиме сравнял счет, а вскоре Педро Игор вывел «Динамо» вперед. Общий счет по сумме двух матчей стал равным, таким он оставался до конца основного времени — и игра перетекла в дополнительное время.

Ну а там удачливее оказались болгары. После навеса в динамовскую штрафную Шпаковский, проводивший уверенный матч, не удержал мяч, и Эрик Биле добил его в белорусские ворота. На табло стало 2:2, а по сумме двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу «Лудогорца».

Теперь минчане продолжат борьбу в Лиге конференций. Следующий соперник белорусского клуба — албанская команда «Эгнатия».

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