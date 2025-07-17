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Белорусам рассказали, как узнать цену своей квартиры без риелторов

  • 17.07.2025, 17:59
  • 1,874
Белорусам рассказали, как узнать цену своей квартиры без риелторов

Некоторые способы довольно необычные.

Чтобы не тратить деньги на агентства по недвижимости, узнать рыночную стоимость своей жилплощади можно самому.

Как это сделать, рассказала риелтор Татьяна Чернова в Telegram-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Специалист уверена: оценить свою квартиру самомостоятельно – задание вполне выполнимое.

И это не только аналитика и цифры, но и немного творчества, юмора и общения с окружающими.

Аналитикой в любом случае придется заняться. Самый простой способ – прошерстить интернет и посмотреть объявления о продаже аналогичных квартир в вашем районе.

Способ не универсальный, ведь цены продавцов могут отражать только их желание по прибыли, а не реальную покупательскую способность.

Если мониторить предложения чаще, то можно заметить тенденции к увеличению или уменьшению цены. В таком случае квартиру на продажу нужно выставлять в удачный период.

Стоит провести оценку своей жилплощади. В каком состоянии пол, стены, потолок, сантехника? Исправив недочеты, можно сделать квартиру привлекательнее для покупателей.

Но не только сухие факты могут помочь. Пригласите к себе друзей и попросите эту фокус-группу оценить квартиру. Взгляд со стороны будет полезен при объективной оценке жилья.

Масштабировать эксперимент можно в социальных сетях. Выложите фото своего жилища и устройте опрос.

Риелтор советует всегда помнить про реалии рынка и быть готовым к компромиссам.

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