Белорусам рассказали, как узнать цену своей квартиры без риелторов 17.07.2025, 17:59

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Некоторые способы довольно необычные.

Чтобы не тратить деньги на агентства по недвижимости, узнать рыночную стоимость своей жилплощади можно самому.

Как это сделать, рассказала риелтор Татьяна Чернова в Telegram-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Специалист уверена: оценить свою квартиру самомостоятельно – задание вполне выполнимое.

И это не только аналитика и цифры, но и немного творчества, юмора и общения с окружающими.

Аналитикой в любом случае придется заняться. Самый простой способ – прошерстить интернет и посмотреть объявления о продаже аналогичных квартир в вашем районе.

Способ не универсальный, ведь цены продавцов могут отражать только их желание по прибыли, а не реальную покупательскую способность.

Если мониторить предложения чаще, то можно заметить тенденции к увеличению или уменьшению цены. В таком случае квартиру на продажу нужно выставлять в удачный период.

Стоит провести оценку своей жилплощади. В каком состоянии пол, стены, потолок, сантехника? Исправив недочеты, можно сделать квартиру привлекательнее для покупателей.

Но не только сухие факты могут помочь. Пригласите к себе друзей и попросите эту фокус-группу оценить квартиру. Взгляд со стороны будет полезен при объективной оценке жилья.

Масштабировать эксперимент можно в социальных сетях. Выложите фото своего жилища и устройте опрос.

Риелтор советует всегда помнить про реалии рынка и быть готовым к компромиссам.

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