Белорусам рассказали, как узнать цену своей квартиры без риелторов
- 17.07.2025, 17:59
- 1,874
Некоторые способы довольно необычные.
Чтобы не тратить деньги на агентства по недвижимости, узнать рыночную стоимость своей жилплощади можно самому.
Как это сделать, рассказала риелтор Татьяна Чернова в Telegram-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
Специалист уверена: оценить свою квартиру самомостоятельно – задание вполне выполнимое.
И это не только аналитика и цифры, но и немного творчества, юмора и общения с окружающими.
Аналитикой в любом случае придется заняться. Самый простой способ – прошерстить интернет и посмотреть объявления о продаже аналогичных квартир в вашем районе.
Способ не универсальный, ведь цены продавцов могут отражать только их желание по прибыли, а не реальную покупательскую способность.
Если мониторить предложения чаще, то можно заметить тенденции к увеличению или уменьшению цены. В таком случае квартиру на продажу нужно выставлять в удачный период.
Стоит провести оценку своей жилплощади. В каком состоянии пол, стены, потолок, сантехника? Исправив недочеты, можно сделать квартиру привлекательнее для покупателей.
Но не только сухие факты могут помочь. Пригласите к себе друзей и попросите эту фокус-группу оценить квартиру. Взгляд со стороны будет полезен при объективной оценке жилья.
Масштабировать эксперимент можно в социальных сетях. Выложите фото своего жилища и устройте опрос.
Риелтор советует всегда помнить про реалии рынка и быть готовым к компромиссам.