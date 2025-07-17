«Арсенал» объявил о рекордном трансфере в истории женского футбола 1 17.07.2025, 18:18

Лондонский клуб заплатит £1 млн «Ливерпулю» за 20-летнюю нападающую.

Канадская нападающая Оливия Смит перешла из «Ливерпуля» в «Арсенал» за рекордную сумму, сообщает пресс‑служба лондонского клуба.

По данным Sky Sports, сумма трансфера составила £1 млн ($1,34 млн по нынешнему курсу). Это самая дорогостоящая сделка в истории женского футбола. Ранее рекорд принадлежал Наоми Гирм, за которую в январе 2025 года «Челси» заплатил американскому «Сан‑Диего» £890 тыс.

Смит будет выступать под номером 15.

Прошлым летом «Ливерпуль» купил Смит у лиссабонского «Спортинга» за £210 тыс. В прошлом сезоне она провела 20 матчей за «Ливерпуль» в чемпионате Англии, забив семь голов.

20-летняя Смит дебютировала за сборную Канады в 2019 году в возрасте 15 лет и 94 дней, установив рекорд в истории национальной команды.

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