«Арсенал» объявил о рекордном трансфере в истории женского футбола

«Арсенал» объявил о рекордном трансфере в истории женского футбола1
- 17.07.2025, 18:18
Лондонский клуб заплатит £1 млн «Ливерпулю» за 20-летнюю нападающую.
Канадская нападающая Оливия Смит перешла из «Ливерпуля» в «Арсенал» за рекордную сумму, сообщает пресс‑служба лондонского клуба.
По данным Sky Sports, сумма трансфера составила £1 млн ($1,34 млн по нынешнему курсу). Это самая дорогостоящая сделка в истории женского футбола. Ранее рекорд принадлежал Наоми Гирм, за которую в январе 2025 года «Челси» заплатил американскому «Сан‑Диего» £890 тыс.
Смит будет выступать под номером 15.
Прошлым летом «Ливерпуль» купил Смит у лиссабонского «Спортинга» за £210 тыс. В прошлом сезоне она провела 20 матчей за «Ливерпуль» в чемпионате Англии, забив семь голов.
20-летняя Смит дебютировала за сборную Канады в 2019 году в возрасте 15 лет и 94 дней, установив рекорд в истории национальной команды.