Зеленский: Украина и США обсуждают мегасделку 1 17.07.2025, 18:41

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Она усилит оборону обеих стран.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский обсуждают возможность заключения «мегасделки», которая может усилить обороноспособность обеих стран. В интервью New York Post Зеленский рассказал, в чем суть соглашения.

По словам Зеленского, речь идет о покупке США украинских дронов, уже испытанных в боевых условиях. Взамен Киев готов закупить у Вашингтона вооружение.

«Народу Америки нужна эта технология, и она должна быть в вашем арсенале. Я считаю, что это действительно мегасделка, как говорится, win-win (получение выгоды для обеих сторон. — Прим.)», — пояснил Зеленский.

По его словам, новейшие дроны стали ключевым элементом украинской обороны — они способны преодолевать сотни километров, пробивая российскую ПВО и поражая стратегические объекты. Только за последний месяц украинские беспилотники провели серию успешных операций, в том числе атаку на четыре российских военных аэродрома, в результате которой были уничтожены десятки бомбардировщиков. Были и более точечные удары, например, по заводу ПВО в Ижевске и по истребителю Су-30 в Черном море.

Украина активно развивает собственное производство дронов в ответ на российские атаки, где все чаще применяются беспилотники иранского типа. Зеленский подчеркнул, что Киев готов поделиться своими наработками не только с США, но и с рядом европейских стран — переговоры уже идут с Данией, Норвегией и Германией.

На этом фоне в США нарастает обеспокоенность: эксперты и представители Пентагона признают, что американская армия отстает в области беспилотной войны. Солдаты не готовы к конфликтам нового типа, и даже в ходе недавних учений на Аляске выяснилось, что многие дроны либо не взлетают, либо промахиваются. Один из руководителей Минобороны прямо заявил, что армия США не располагает нужными технологиями, если завтра начнется война.

Новая сделка обсуждается на фоне реформ в оборонной сфере США: министр обороны Пит Хегсет пообещал убрать бюрократические преграды, тормозящие производство дронов. Он подчеркнул, что, пока другие страны наладили массовый выпуск дешевых беспилотников, Америка теряла время, но теперь планируется кардинальный разворот. Уже объявлено о контракте с калифорнийской компанией Neros, которая тестировала свои дроны в Украине и в ближайшее время поставит Киеву шесть тысяч аппаратов.

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