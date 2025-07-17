Стало известно, где в Беларуси построят новый целлюлозный комбинат 1 17.07.2025, 18:54

Последний похожий проект стал головной болью для местных.

В Беларуси построят новый целлюлозно-картонный комбинат — предварительно, он появится в Дубровно Витебской области. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время рабочей поездки в Могилев по вопросам устранения последствий стихии, передает БелТА.

Как отметил Александр Кулик, в стране есть переизбыток низкотоварной древесины:

— Вопрос реализации дров и низкотоварной древесины надо решать глобально. И это можно сделать только путем строительства еще одного большого деревообрабатывающего предприятия типа Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, — рассказал он.

По словам министра, «правительство этой темой сейчас плотно занимается» и «такой комбинат будет построен».

Изначально было предложено строить производство на севере Могилевской области или на границе Могилевщины и Витебщины — здесь сосредоточен не востребованный сейчас ресурс: ольха и береза. Предварительно, предприятие появится в Дубровно Витебской области.

Строить его планируют с привлечением иностранного капитала, по приблизительным оценкам, в течение пяти лет.

— Это будет серьезный целлюлозно-картонный комбинат, которых единицы — не в каждой стране такое есть, — заверил Кулик.

Ранее сообщалось, что новый целлюлозно-картонный комбинат планируют построить с использованием китайских технологий. Его предполагаемая мощность составит около 400−500 тысяч тонн в год — столько же, сколько уже имеется на действующих производственных мощностях.

Напомним, последний похожий проект, который реализовали в Беларуси, оказался проблемным. Речь идет о «Светлогорском ЦКК». Он задумывался как успешный китайский инвестпроект, однако достраивать завод пришлось самостоятельно «Беллесбумпрому».

Местные жители долгое время были настроены против предприятия: в 2019 году Светлогорск накрыл едкий неприятный запах, исходящий с Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. С этим делом разбиралось даже Минприроды, но спустя два года проблема все еще тревожила горожан.

А в 2023 году с предприятия взыскали более 1 млн долларов за «вред, причиненный окружающей среде».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com