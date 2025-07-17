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Первый в Беларуси ИИ-ассистент начал работать в гродненской больнице

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  • 17.07.2025, 19:09
Первый в Беларуси ИИ-ассистент начал работать в гродненской больнице

Специализированный киоск помогает организовать очередь в приемном покое.

В Гродно стартовал первый в Беларуси проект с использованием искусственного интеллекта в медицинской сфере.

Подробности сообщает «Телерадиокомпания Гродно».

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи внедрен ИИ-ассистент, который уже начал свою работу в приемном отделении.

Новый технический комплекс был разработан в результате сотрудничества медучреждения и научно-практической лаборатории, специализирующейся на телемедицинских технологиях и информационной безопасности.

ИИ-ассистент проводит доврачебный опрос пациентов, задавая им 35 вопросов. Полученные данные сразу передаются врачу, что позволяет медикам сосредоточиться на первичном осмотре и повышает качество оказания медицинской помощи.

Кроме того, в состав нового комплекса входят офис цифровых ассистентов, который планируется развивать и в других отделениях больницы, а также умный киоск.

Этот киоск помогает организовать очередь в приемном покое, минимизируя время ожидания для

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