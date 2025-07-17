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Зеленский: Трамп имеет силу поставить Путина на колени

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  • 17.07.2025, 19:29
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Зеленский: Трамп имеет силу поставить Путина на колени

Санкции США могут вызвать «социальный взрыв» в России.

Только жесткое давление может вынудить Кремль к уступкам. И американский президент Дональд Трамп способен на это.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает New York Post.

Президент дал интервью для New York Post, в котором подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не готов к компромиссам для завершения войны.

В то же время он подчеркнул, что Трамп имеет силу поставить его на колени, ускорив жесткие санкции, которые могут вызвать «социальный взрыв» в России.

«Ему нужно это почувствовать», - сказал глава Украины.

Зеленский отметил, что «очень благодарен» Трампу за поддержку санкций, имея в виду объявление президента в понедельник о том, что он введет 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Однако, по его словам, данный срок означает лишь больше смертей и разрушений в течение еще почти двух месяцев.

«Пятьдесят дней для нас — это просто страшный каждый день», - сказал Зеленский.

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