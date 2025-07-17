В одной из областей Беларуси выявлены пять случаев бешенства 1 17.07.2025, 19:35

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Все выявленные случаи относятся к лисам.

В Зельвенском и Дятловском районах Гродненской области зафиксировано пять случаев бешенства у диких лис, сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Все случаи официально зарегистрированы в регионе с начала года, сообщили в «Телерадиокомпании Гродно».

По информации заместителя начальника отдела ветеринарии Андрея Ковалени, все выявленные случаи относятся к лисам. В Зельвенском районе обнаружено два инфицированных животных, в Дятловском – три.

В указанных районах начались профилактические мероприятия: проводится вакцинация домашних питомцев и дезинфекция потенциально опасных территорий.

С начала года в регионе уже привито более 13 тысяч собак, 10 тысяч кошек и около 2,8 тысячи голов крупного рогатого скота. Также проводится воздушное разбрасывание приманок с вакциной для диких животных: более 500 тысяч доз охватили территорию площадью около 21 тысячи квадратных километров.

Ветеринарные службы напоминают: бешенство – одно из самых опасных вирусных заболеваний, передающееся через укусы и слюну. Болезнь смертельна, если не обратиться за медицинской помощью немедленно.

Инцидент произошел в конце июня. По словам местного жителя, хищница ворвалась во двор и стала нападать на домашних животных и супругу мужчины. На место приехала милиционеры, которые застрелили животное.

Пока вирус бешенства не попал в нервную систему — его можно остановить вакциной. Но когда появляются первые симптомы — слишком поздно. Вирус уже в мозге, и иммунная система до него не добирается.

Попытки лечить бешенство предпринимались. Самый известный случай — так называемый «Милуокский протокол»: пациентку ввели в искусственную кому, чтобы иммунитет «успел» справиться с вирусом. Девочка выжила, но метод оказался нестабильным и практически не работает на других пациентах.

Медицина до сих пор не придумала эффективной терапии для поздней стадии. Все силы направлены на профилактику: прививки и быстрое реагирование после укуса.

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