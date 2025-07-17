Германия и Британия передадут Украине дальнобойные системы 11 17.07.2025, 19:43

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В ближайшее время.

Украина «очень скоро, в ближайшее время» получит дополнительную поддержку, которая поможет ей наносить удары на большие дистанции, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, сообщает 17 июля британский телеканала Sky News.

«Украина будет в гораздо более выгодном положении и сможет использовать эти системы, а также получить от нас поддержку в отношении этих систем в ближайшие недели и месяцы», — заявил глава немецкого правительства.

В свою очередь, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что подписанный 17 июля договор о дружбе дает возможность для Лондона и Берлина сотрудничать в областях закупки и производства (в оборонной сфере — ред.).

«И мы можем начать это сразу же. Мы все рассматриваем это как ответственность, но также и как возможность для Европы усилить оборону и безопасность. И это закреплено в договоре, который мы подписали сегодня утром», — сказал Стармер.

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