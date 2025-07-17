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Обновленный Кабмин Украины провел первое заседание

  • 17.07.2025, 20:11
Обновленный Кабмин Украины провел первое заседание

Свириденко раскрыла детали.

Кабинет министров Украины впервые провел заседание в новом составе. Каждому министру поручили разработать конкретный план действий.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Facebook.

«Первое заседание нового правительства провели сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций», - написала глава правительства.

По ее словам, такие планы будут представлены публично. Также их будут обсуждать с профильными комитетами Рады. После этого министры должны будут регулярно отчитываться.

Свириденко обратила внимание, что у нее уже есть позитивный опыт работы с экономическим комитетом и она рассчитывает на такое же конструктивное взаимодействие с другими комитетами.

Премьер обратила внимание, что новое правительство - одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю.

Напомним, сегодня, 17 июля, Верховная Рада назначила новым премьером Юлию Свириденко.

Согласно решению парламента, министром обороны Украины стал Денис Шмыгаль, а Андрей Сибига сохранил должность министра иностранных дел.

Обновление Кабмина коснулось и других министерств. Некоторые ведомства были объединены, а Минединства — ликвидировано.

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