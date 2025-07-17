Белорусский технолог рассказала, как хранить хлеб, чтобы он не плесневел 2 17.07.2025, 20:14

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Срок годности неупакованного хлеба составляет 36 часов.

В филиале «Кооппрома» Ляховичского райпо рассказали, как правильно хранить хлеб летом, чтобы не было плесени или картофельной болезни, пишет «Ляхавіцкі веснік».

На предприятии пояснили, что срок годности неупакованного хлеба при соблюдении всех необходимых условий составляет 36 часов. А если хлеб будет храниться дольше в жарком помещении и в полиэтиленовом пакете, то картофельная болезнь может проявиться. В связи с этим технолог дала совет, как правильно хранить хлеб в жару.

- Не покупайте хлебобулочные изделия про запас, используйте их свежими в течение 12 - 14 часов после выпечки. Летом хлеб желательно хранить в холодильнике и ни в коем разе не в полиэтиленовом пакете, - дала совет начальник производства Наталья Волчек.

Еще в райпо обратили внимание на то, что с 2023 года возврата хлебобулочной продукции из торговой сети на кооппром не производилось, как и не было в райпо нареканий на качество продукции. Однако заболевший хлеб покупатели в Беларуси всегда могут вернуть либо в магазин, либо непосредственно на кооппром.

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