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Беларусь договорилась о безвизовом режиме с Лаосом

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  • 17.07.2025, 20:27
Беларусь договорилась о безвизовом режиме с Лаосом

Соглашение было подписано сегодня.

Беларусь и Лаос договорились о безвизовом режиме для граждан, имеющих национальные паспорта. Соглашение было подписано 17 июля во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыжанкова в Лаос.

Как сообщает МИД Лаоса, цель соглашения — сделать путешествия между странами более простыми и содействовать развитию контактов между людьми.

Также обе стороны выразили намерение усилить сотрудничество в торговле, инвестициях и туризме. Кроме того, Максим Рыженков и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фамвихан подчеркнули важность более тесного взаимодействия в образовании, культуре, здравоохранении, энергетике, добыче полезных ископаемых и других сферах.

Встретился Максим Рыженков и с президентом Лаоса Тханглуном Сисулитом.

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