Беларусь договорилась о безвизовом режиме с Лаосом

Беларусь договорилась о безвизовом режиме с Лаосом6
- 17.07.2025, 20:27
Соглашение было подписано сегодня.
Беларусь и Лаос договорились о безвизовом режиме для граждан, имеющих национальные паспорта. Соглашение было подписано 17 июля во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыжанкова в Лаос.
Как сообщает МИД Лаоса, цель соглашения — сделать путешествия между странами более простыми и содействовать развитию контактов между людьми.
Также обе стороны выразили намерение усилить сотрудничество в торговле, инвестициях и туризме. Кроме того, Максим Рыженков и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фамвихан подчеркнули важность более тесного взаимодействия в образовании, культуре, здравоохранении, энергетике, добыче полезных ископаемых и других сферах.
Встретился Максим Рыженков и с президентом Лаоса Тханглуном Сисулитом.