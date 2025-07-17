Из-за непогоды в Минске обрушился мост
- 17.07.2025, 21:05
Инцидент произошел в Серебрянке.
В Серебрянке из-за ливня размыло мост. Подробности сообщает Telegram-канал Ленинского района.
На фото видно, что стихия не пощадила конструкцию. Были смыты тонны грунта, из-за чего обнажились бетонные основания перил.
По мосту проходила велосипедная дорожка, поэтому местным велосипедистам стоит искать обходной маршрут.
На объекте работают районные коммунальные службы Ремавтодора.
В свою очередь, Зеленстрой Ленинского района выполнит восстановительные работы по грунту и траве.
Администрация заверяет: мост будет восстановлен в ближайшее время.