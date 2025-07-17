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Из-за непогоды в Минске обрушился мост

  • 17.07.2025, 21:05
Из-за непогоды в Минске обрушился мост

Инцидент произошел в Серебрянке.

В Серебрянке из-за ливня размыло мост. Подробности сообщает Telegram-канал Ленинского района.

На фото видно, что стихия не пощадила конструкцию. Были смыты тонны грунта, из-за чего обнажились бетонные основания перил.

По мосту проходила велосипедная дорожка, поэтому местным велосипедистам стоит искать обходной маршрут.

На объекте работают районные коммунальные службы Ремавтодора.

В свою очередь, Зеленстрой Ленинского района выполнит восстановительные работы по грунту и траве.

Администрация заверяет: мост будет восстановлен в ближайшее время.

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