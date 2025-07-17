СNN: Россия может начать мощное летнее наступление через несколько недель 17.07.2025, 21:08

Путин планирует использовать 50-дневную паузу, объявленную Трампом.

Украинские власти считают, что Россия планирует использовать 50-дневную паузу перед возможным введением новых санкций, объявленную президентом США Дональдом Трампом, для развития наступления на ключевые украинские позиции, пишет CNN. По оценкам украинской стороны, у линии фронта уже сосредоточено около 160 000 российских военных, и, предположительно, в ближайшие дни или недели Москва готовится начать масштабное летнее наступление. За последние две недели российские войска добились небольших, но стратегически значимых успехов, приближаясь к окружению украинских сил в трёх ключевых городах — Покровске, Константиновке и Купянске.

Диктатор РФ Владимир Путин, как утверждают два источника The New York Times, близкие к Кремлю, уверен, что украинская оборона может рухнуть в течение ближайших месяцев. По их словам, в условиях усиливающегося наступления российской армии Путин исключает возможность прекращения боевых действий без масштабных уступок со стороны Киева.

Аналитик Chatham House Киер Джайлс считает, что отсрочка со стороны США играет на руку стратегическим интересам Путина и даёт Москве время для дипломатии. Джон Лаф, руководитель отдела внешней политики аналитического центра New Eurasian Strategies Centre, заявил, что летнее наступление, скорее всего, продолжается уже несколько месяцев и что «русские, несомненно, наращивают усилия на земле и в воздухе». «Путин довольно уверенно говорит о ходе этой кампании, признавая, что украинцам не хватает живой силы и вооружения», — сказал Лаф.

Постепенное продвижение российских войск в районах Покровска, Константиновки и Купянска происходит при значительных потерях, однако, по данным украинского мониторингового проекта DeepState, Москве удалось улучшить тактическое положение на этих направлениях. В среду DeepState сообщил, что украинское командование получает искажённую информацию с передовой, что затрудняет точную оценку рисков и своевременную реакцию: «Значительная часть успехов противника объясняется ложью в донесениях с мест о реальном положении дел. Это серьёзная проблема, которая может привести к катастрофическим последствиям».

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