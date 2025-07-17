Зеленский анонсировал кадровые изменения еще в двух секторах

Зеленский анонсировал кадровые изменения еще в двух секторах2
- 17.07.2025, 21:28
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Обновление начнется с сектора безопасности.
В Украине произошло обновление состава кабинета министров. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за поддержку новых чиновников: премьера, вице-премьеров и министров. Об этом он сообщил в своем официальном обращении в Telegram.
Глава государства призвал новоназначенных чиновников немедленно начать работу и реализацию поставленных перед ними задач.
«Завтра продолжим процесс реформирования в секторе безопасности, а уже в понедельник обновим дипломатическое направление - вместе с министром иностранных дел готовим ряд кадровых решений», – отметил Зеленский.
Также президент объявил, что уже сформирована повестка дня для двух будущих заседаний Совета национальной безопасности и обороны. По словам Зеленского, страна ежедневно должна получать конкретный результат.