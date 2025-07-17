Зеленский анонсировал кадровые изменения еще в двух секторах 2 17.07.2025, 21:28

1,802

Обновление начнется с сектора безопасности.

В Украине произошло обновление состава кабинета министров. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за поддержку новых чиновников: премьера, вице-премьеров и министров. Об этом он сообщил в своем официальном обращении в Telegram.

Глава государства призвал новоназначенных чиновников немедленно начать работу и реализацию поставленных перед ними задач.

«Завтра продолжим процесс реформирования в секторе безопасности, а уже в понедельник обновим дипломатическое направление - вместе с министром иностранных дел готовим ряд кадровых решений», – отметил Зеленский.

Также президент объявил, что уже сформирована повестка дня для двух будущих заседаний Совета национальной безопасности и обороны. По словам Зеленского, страна ежедневно должна получать конкретный результат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com