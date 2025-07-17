В Италии погиб совершивший прыжок из стратосферы парашютист Баумгартнер

В Италии погиб совершивший прыжок из стратосферы парашютист Баумгартнер4
- 17.07.2025, 21:38
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Ему было 56 лет.
Австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии, передает Kurier.
Инцидент произошел в Порто-Сант-Эльпидио итальянской провинции Марке. Как уточняет Kronen Zeitung со ссылкой на спасателей, Баумгартнер потерял контроль над парапланом, почувствовав себя плохо. Аппарат рухнул в бассейн местного отеля, парашютист погиб на месте, пострадала сотрудница гостиницы, ее госпитализировали с травмами шеи.
При этом, как пишет итальянское агентство ANSA, Баумгартнер к моменту падения параплана на территорию отеля был уже мертв. Супруге, которая была вместе с Баумгартнером, сообщили о смерти супруга.
Баумгартнер приобрел всемирную известность благодаря своему прыжку из стратосферы на высоте около 39 км, установив мировой рекорд. Ему было 56 лет.