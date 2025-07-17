В Могилеве сотрудница детского сада воспитывала малышей, размазывая им песок по лицам

В Могилеве сотрудница детского сада воспитывала малышей, размазывая им песок по лицам5
- 17.07.2025, 21:53
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«Воспитание» попало на видео.
В интернете появилось видео, на котором женщина, предположительно воспитательница детского сада, грубо обращается с детьми, тычет им в лица рукой и что-то объясняет. По свидетельствам очевидцев, она даже растирала детям песок по лицу — на ролике видно, как малыши начинают плакать, пишет «Смартпресс».
Пользователи социальных сетей надеются, что ответственные за это структуры разберутся в ситуации и примут меры.
В одном из телеграм-каналов, связанных с силовиками, появилось сообщение, что этот инцидент произошел в одном из детских садов в Октябрьском районе Могилева и уже привлек внимание милиции.
Все лица, снятые на видео, как сообщается, установлены, обстоятельства происшествия выясняются.