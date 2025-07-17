Белый дом озвучил план давления на Россию 2 17.07.2025, 22:07

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Трамп дал Кремлю 50 дней на мир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия не выполнит выдвинутые требования в течение 50 дней, против нее будут введены новые экономические ограничения. Речь идет, в частности, о повышении тарифов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию.

«Ну, как четко изложил президент (Трамп - ред.), если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирного соглашения, если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», - заявила Левитт.

По ее словам, вторичные санкции затронут и те страны, которые покупают нефть у России. Это, как считают в Белом доме, нанесет серьезный ущерб российской экономике.

Также в администрации президента Трампа отметили, что США стремятся к дипломатическому решению войны, которая продолжается далеко от американских границ.

«Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением, он продвигает эту идею, его администрация потратила много часов и много времени, пытаясь решить эту войну», - добавили в Белом доме, подчеркнув, что Трамп стремится остановить убийства и сохранить жизни.

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