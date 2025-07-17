Что изменилось в новом Кабинете министров Украины 17.07.2025, 22:19

В новое правительство Юлии Свириденко вошли 15 министров.

Верховная Рада Украины на заседании 17 июля назначила новое правительство во главе уже с бывшим первым вице-премьер-министром Украины, министром экономики Украины Юлией Свириденко. Примечательно, что для всех назначений декларируемому монобольшинству фракции «Слуги народа» голосов для назначения не хватило, поэтому решение принимали с помощью других фракций и групп - «Доверия», «Восстановление», «За будущее» и ПЗЖМ (экс-ОПЗЖ).

В новое правительство Юлии Свириденко вошли 15 министров и самих министерств стало меньше — их ликвидировали или слили.

Трансформация в правительстве выглядит следующим образом:

Премьер-министр — Денис Шмыгаль — теперь Юлия Свириденко;

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко — теперь министр по вопросам цифровизации Михаил Федоров;

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Ольга Стефанишина — теперь Тарас Качка;

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба — без изменений;

Вице-премьер-министр, министр национального единства Украины — Алексей Чернышов — министерство ликвидировано, направление работы передано в министерство иностранных дел;

Министр юстиции — Ольга Стефанишина — теперь Герман Галущенко;

Министр энергетики — Герман Галущенко — теперь ;

Министр экономики — Юлия Свириденко — теперь Алексей Соболев, в обновленное министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства вошли Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, которые больше не являются самостоятельными ведомствами;

Министр финансов — Сергей Марченко — без изменений;

Министр молодежи и спорта — Матвей Бедный — без изменений;

Министр по делам ветеранов — Наталья Калмыкова — без изменений;

Министр внутренних дел — Игорь Клименко — без изменений;

Министр образования и науки — Оксен Лисовый — без изменений;

Министр здравоохранения — Виктор Ляшко — без изменений;

Министр социальной политики — Оксана Жолнович — теперь Денис Улютин;

Министр обороны — Рустем Умеров — теперь Денис Шмыгаль;

Министр иностранных дел — Андрей Сибига — без изменений;

Министр Кабинета Министров Украины — Олег Немчинов — должность ликвидирована;

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — Герман Сметанин — министерство ликвидировано, направление передано в ведение Минобороны.

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