Что изменилось в новом Кабинете министров Украины
- 17.07.2025, 22:19
В новое правительство Юлии Свириденко вошли 15 министров.
Верховная Рада Украины на заседании 17 июля назначила новое правительство во главе уже с бывшим первым вице-премьер-министром Украины, министром экономики Украины Юлией Свириденко. Примечательно, что для всех назначений декларируемому монобольшинству фракции «Слуги народа» голосов для назначения не хватило, поэтому решение принимали с помощью других фракций и групп - «Доверия», «Восстановление», «За будущее» и ПЗЖМ (экс-ОПЗЖ).
В новое правительство Юлии Свириденко вошли 15 министров и самих министерств стало меньше — их ликвидировали или слили.
Трансформация в правительстве выглядит следующим образом:
Премьер-министр — Денис Шмыгаль — теперь Юлия Свириденко;
Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко — теперь министр по вопросам цифровизации Михаил Федоров;
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Ольга Стефанишина — теперь Тарас Качка;
Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба — без изменений;
Вице-премьер-министр, министр национального единства Украины — Алексей Чернышов — министерство ликвидировано, направление работы передано в министерство иностранных дел;
Министр юстиции — Ольга Стефанишина — теперь Герман Галущенко;
Министр энергетики — Герман Галущенко — теперь ;
Министр экономики — Юлия Свириденко — теперь Алексей Соболев, в обновленное министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства вошли Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, которые больше не являются самостоятельными ведомствами;
Министр финансов — Сергей Марченко — без изменений;
Министр молодежи и спорта — Матвей Бедный — без изменений;
Министр по делам ветеранов — Наталья Калмыкова — без изменений;
Министр внутренних дел — Игорь Клименко — без изменений;
Министр образования и науки — Оксен Лисовый — без изменений;
Министр здравоохранения — Виктор Ляшко — без изменений;
Министр социальной политики — Оксана Жолнович — теперь Денис Улютин;
Министр обороны — Рустем Умеров — теперь Денис Шмыгаль;
Министр иностранных дел — Андрей Сибига — без изменений;
Министр Кабинета Министров Украины — Олег Немчинов — должность ликвидирована;
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — Герман Сметанин — министерство ликвидировано, направление передано в ведение Минобороны.