В Таиланде нашла мальчика, которого воспитали собаки 17.07.2025, 22:28

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Иллюстрационное фото

Он не говорил — только лаял.

В лесу на севере Таиланда нашли восьмилетнего мальчика, которого, по всей видимости, вырастили собаки, пишет BILD.

Как сообщили власти провинции Уттарадит, животные помогали ребенку выжить на протяжении многих лет. Все это время он жил в полуразрушенной хижине со своей матерью, которая всегда оставляла его там одного: она страдала тяжелой наркотической зависимостью и днем попрошайничала в храмах.

После сообщений от местных жителей к мальчику проявила интерес благотворительная организация по защите детей и подростков. Ее руководительница Павина Хонгсакул обратилась в полицию, и в конце июня в хижине на сваях в лесу провели обыск. Мальчика нашли среди шести собак.

По словам местных жителей, никто не хотел, чтобы другие дети даже приближались к этому ребенку. В результате он все больше сближался с собаками и перенимал их поведение. Во время спасения он, по рассказам очевидцев, вел себя как собака — лаял и ползал на четвереньках.

«Он не говорил — только лаял. Это было ужасное зрелище», — подтвердила Павина Хонгсакул.

В настоящее время мальчик перемещен в местный детский приют. Власти Таиланда официально называют его только «А».

«Мы будем продолжать наблюдать за ним и делать все возможное, чтобы он получил все необходимое. У него есть шанс на хорошую жизнь», — пообещала Хонгсакул.

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