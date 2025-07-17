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Стармер: Планы отправки в Украину «сил сдерживания» готовы, насколько это возможно

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  • 17.07.2025, 22:37
Стармер: Планы отправки в Украину «сил сдерживания» готовы, насколько это возможно

«Коалиция решительных» разработала планы помощи Киеву по четырем направлениям.

«Коалиция решительных» работает над планами отправки в Украину «сил сдерживания». Эти планы уже максимально подготовлены — настолько, насколько это возможно до достижения перемирия.

Как передает РБК-Украина, об этом премьер Британии Кир Стармер заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Стармер напомнил, что «коалиция решительных» была создана для того, чтобы обеспечить прочный мир между Украиной и Россией. Потому что уже были ситуации, когда российский диктатор Владимир Путин нарушал перемирие.

По его словам, еще несколько месяцев назад военные планировщики стран коалиции разработали планы помощи Украине по четырем направлениям:

в воздушном пространстве;

на море;

на суше;

в усилении боеспособности ВСУ.

«Я удовлетворен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу «коалиции решительных», чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации», - обратил внимание Стармер.

Он уточнил, что для разработки конкретных военных планов необходимо время, поэтому их решили подготовить до прекращения огня между Украиной и Россией.

«Самое важное и зачастую самое сложное — у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации», - рассказал глава британского правительства.

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