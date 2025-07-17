У Трампа обнаружили проблемы со здоровьем 6 17.07.2025, 23:13

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В Белом доме раскрыли результаты медосмотра президента США.

Президент США Дональд Трамп прошел медицинский осмотр из-за «незначительных отеков» на ногах и синяков на одной из рук. Об этом 17 июля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, который транслировала резиденция американского президента.

По словам Ливитт, Трамп прошел комплексное обследование, в том числе диагностические сосудистые исследования, включая двусторонние исследования нижних конечностей, а также исследования венозной доплерографии.

По результатам исследований, у главы Белого дома обнаружили хроническую венозную недостаточность венозной крови, которую Ливитт назвала распространенным заболеванием, особенно у людей, которым за 70.

«Важно, что не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериального заболевания», – отметила пресс-секретарь.

Трампу также сделали эхокардиограмму. Ливитт заверила, что никаких признаков сердечной недостаточности, нарушений функции почек или системных заболеваний не выявлено.

Небольшие синяки на руке американского президента она объяснила «частыми рукопожатиями», которые несколько раздражили мягкие ткани, а также побочным эффектом употребления аспирина.

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