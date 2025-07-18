Mitsubishi представила трехрядный внедорожник Destinator 18.07.2025, 6:06

Новинка получила передний привод и ориентирована на семейную аудиторию.

Компания Mitsubishi представила новую модель Destinator - трехрядный кроссовер, созданный специально для рынков Юго-Восточной Азии. Несмотря на внешнее сходство с прототипами Pajero, новинка является серийной версией прошлогоднего концепта DST и имеет переднеприводную архитектуру на базе модели Xforce.

Автомобиль имеет длину 4680 мм и колесную базу 2815 мм - больше, чем у Outlander, что положительно влияет на внутреннее пространство. Салон рассчитан на семерых пассажиров с классической трехрядной компоновкой. Объем багажника при сложенных задних сиденьях существенно увеличивается, что делает авто удобнее для путешествий.

Снаружи Destinator почти не изменился по сравнению с концептом: агрессивная решетка радиатора, LED-фары и рельефный кузов сохранились. Однако некоторые детали были упрощены для серийного производства - в частности бамперы, освещение и зеркала. 18-дюймовые легкосплавные диски выглядят несколько скромно для его габаритов, но общие пропорции достаточно удачные.

Интерьер оснащен цифровой панелью приборов на 8 дюймов и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. Среди оснащения - аудиосистема Yamaha, панорамная крыша, амбиентная подсветка и полный набор систем помощи водителю.

Под капотом Mitsubishi Destinator установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 161 л.с. и крутящим моментом 250 Нм, который работает в паре с вариатором CVT. Хотя автомобиль не имеет полного привода, клиренс, адаптированная под неровные дороги подвеска и пять режимов езды делают его пригодным для сложных дорожных условий в регионе.

Destinator будет производиться на заводе Mitsubishi в Индонезии, а в дальнейшем будет доступен не только в странах Юго-Восточной Азии, но и в Южной Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

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