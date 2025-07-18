Z-пропагандист пугает Путина «волной с фронта» 18.07.2025, 7:48

Максим Калашников

К концу года государственность РФ может посыпаться.

Z-пропагандист и сторонник войны Максим Калашников выступил с резкой оценкой положения в российской армии и экономике. Он боится, что уже к концу года государственность РФ может посыпаться, передает Dialog.UA.

Калашников сообщил, что переписывается с российскими военными из города Шахты (Ростовская область), которые сейчас воюют против Украины, и в их рядах назрело очень серьезное недовольство положением дел в РФ.

«Гидропривод» — единственное предприятие в городе Шахты, открыто работающее на оборону. Руководство с апреля сократило часть сотрудников, урезало зарплату и убрало надбавки за выходы в праздники и допсмены… Люди не уходят только потому, что с работой в городе туго», — рассказал Калашников.

Оккупанты в окопах жалуются не только на обрушение экономики, но и на общее разочарование в войне.

«Ребята-артиллеристы ворчат, что если к декабрю не разобьем (Украину — ред.), пойдет с фронта волна... В духе конца Первой мировой», — передает Калашников.

Судя по заявлению Z-пропагандиста, настроение на передовой становится угрожающим для самой системы. Сравнение с событиями столетней давности неслучайно. В 1917 году имперская армия, устав от бессмысленной войны, вышла из подчинения и принесла крушение царскому режиму. Судя по словам Калашникова, часть российских военных уже начинает думать в этом направлении.

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