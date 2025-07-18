Украинские дроны атаковали Москву и Дзержинск
- 18.07.2025, 7:55
Прогремели взрывы.
Ночью Россию атаковали беспилотники, взрывы звучали в Москве и Дзержинске, местные жители сообщают о прилетах, пишет unian.net.
В частности, сообщается, что в Дзержинске Нижегородской области прозвучало не менее десяти взрывов, по словам местных жителей, БПЛА атаковали цели в районе местной промзоны.
«Очевидцы рассказали, что слышали четыре взрыва в районе 3:30 ночи и еще от пяти до восьми ближе к 4:45 утра. По словам местных жителей, сработала система ПВО по воздушным целям в районе местной промзоны. Очевидцы утверждают, что БПЛА летели очень низко. Также сообщается о проблемах с подключением к интернету в области», — пишет SHOT.
Также в аэропорту Нижнего Новгорода, который расположен примерно в 25 км от Дзержинска, вводили план «ковер».
В Дзержинске расположены заводы, которые производят различные боеприпасы и компоненты к ним.
Также дроны атаковали Москву, сообщалось, что на подлете к городу сбиты минимум четыре беспилотника.
При этом местные жители заявляют о прилете в Солнечногорске Московской области, также не менее трех взрывов прогремело в пригороде Зеленограда. Кроме того, о взрывах заявляли жители подмосковной Кубинки.