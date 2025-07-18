Карбалевич: Именно поэтому Лукашенко теперь более осторожен 1 18.07.2025, 8:09

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Валерий Карбалевич

Почему диктатор зачастил на телеэкранах.

Лукашенко в последнее время старается регулярно появляться на информационном экране, пишет политолог Валерий Карбалевич для «Радыё Свабода». Порой это выглядит искусственно, он рассуждает о каких-то пустяках. Похоже, теперь для него сам факт появления на публике важнее содержания его встреч, переговоров или поручений. Ему важно, чтобы все видели, что он в хорошей рабочей форме, чтобы никто, особенно чиновники, не подумали плохо о его возрасте, здоровье, мол, Лукашенко уже не тот. Для него сейчас особенно важно демонстрировать, что все под его контролем. Раньше такой необходимости не было, все и так все понимали. А теперь подобные демонстрации стали важным элементом публичного позиционирования.

Но стоит отметить, что его послания населению практически не изменились за 31 год правления: борьба с ценами, разносы чиновников, размышления о справедливости и т.д. Сменилось поколение, изменился технологический вклад, иные геополитические условия, а Лукашенко уже три десятилетия говорит одно и то же. Время для Беларуси словно остановилось, история застыла на уровне середины 1990-х и не движется вперед.

Тем временем Лукашенко вновь поднял вопрос о борьбе с ростом цен. Странно, что он поднял эту тему на переговорах с делегацией Санкт-Петербурга 14 июля. Какое отношение это имеет к сотрудничеству Беларуси с этим российским городом? Однако здесь есть некий смысл, хотя он едва заметен. Обращаясь к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, белорусский диктатор отметил:

«Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на борщевой набор пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены»

Далее, размышляя о справедливости и справедливых ценах, он заявил:

«Я абсолютно убежден, что и Россия к этому придет. Наши народы славянские — Украина, Беларусь, Россия прежде всего — они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать...»

То есть, если перевести это сообщение на понятный язык, то его можно прочитать так. В Беларуси — справедливая система, в России — несправедливая, Беларусь подает пример, передовой опыт, здесь заботятся о людях, здесь контролируют цены, россияне будут вынуждены признать, принять и повторить этот опыт. Таким образом, обращаясь к губернатору Санкт-Петербурга, Лукашенко апеллирует к россиянам.

Почему Лукашенко вдруг поучает своего «старшего брата»? Это мелочная месть Путину, который дважды подтрунивал над дефицитом картофеля в Беларуси.

Возвращаясь к вопросу цен, стоит отметить, что Лукашенко боролся с ними на протяжении всего своего правления. Но результаты этой борьбы весьма печальны. Беларусь входит в число мировых лидеров по уровню инфляции за последние 30 лет.

Как обычно, рассуждения Лукашенко о ценах весьма противоречивы и запутанны. Мол, мы не регулируем цены, а лишь стремимся сделать их справедливыми. Напомню, что 6 октября 2022 года Лукашенко издал специальную директиву № 10 «О недопустимости роста цен». Тогда были возбуждены десятки уголовных дел против владельцев магазинов, где цены были завышены, арестованных предпринимателей заставляли каяться на видеокамеру, и эти кадры потом показывали всей стране.

Результатом этой кампании стал дефицит в магазинах некоторых продуктов питания, в первую очередь картофеля, отложенная инфляция и банкротство ряда торговых фирм.

Именно поэтому Лукашенко теперь более осторожен. С одной стороны, он возмущен ростом цен, недовольством народа («мне каждый день пишут»), «шалостями» правительства. С другой стороны, мол, мы не регулируем цены (потому что история с пропавшей картошкой еще свежа в памяти), но требуем «справедливых» цен.

Правительство, как водится в таких случаях, в растерянности, поскольку непонятно, как выполнить требование Лукашенко — установить «справедливые» цены и при этом избежать дефицита товаров в магазинах.

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