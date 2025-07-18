ВСУ пошли вперед и продвинулись на самом горячем направлении
- 18.07.2025, 8:21
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Опубликованы карты.
Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что Силы обороны продвинулись в поселке Новоэкономичное в Донецкой области. Об этом 17 июля сообщил в своем отчете американский Институт изучения войны.
Российские военные утверждали, что ВС РФ продвинулись в пределах поселков Удачное и Чунишино, а также вблизи села Зверево. В общем оккупанты наступали в направлениях самого Покровска, Владимировки и Молодецкого, а также в районах Новоэкономического, Николаевки, Миролюбовки, Лысовки, Новоукраинки, Звирово, Удачного и Котлиного. Украинские защитники, по данным вражеских источников, контратаковали к западу от поселка Котлино.
17 июля аналитики DeepState также информировали о продвижении ВС РФ на Покровском направлении, а именно оккупацию населенного пункта Шевченко и продвижение вблизи Зеленого Поля, Мирного и Песчаного.
В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о 48 попытках врага продвинуться на Покровском направлении. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска и Новопавловки. Три боестолкновения на момент публикации данных еще продолжались.
Также в Генштабе раскрыли предварительные потери ВС РФ на Покровском направлении за сутки:
231 боец, 130 из них — погибшими;
танк;
три боевые бронированные машины;
три машины;
три мотоцикла;
две пушки;
18 дронов;
терминал спутниковой связи;
пять антенн управления БПЛА.
Также были повреждены российский танк, пять пушек и два мотоцикла.