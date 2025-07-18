«Трамп будет действовать агрессивно» 18.07.2025, 8:38

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Дональд Трамп

Чтобы его видение завершения войны в Украине было реализовано.

Президент США Дональд Трамп будет агрессивно добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает «Укринформ».

«Я думаю, что президент - это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение относительно завершения этого конфликта было реализовано», - сказала пресс-секретарь.

Также она добавила, что сейчас президент Трамп «достаточно прозрачно» выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение. Но вместе с тем, по ее словам, президент будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всего необходимого для обороны.

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