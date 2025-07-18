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Загадочный кошелек перевел еще 40 тысяч биткоинов

  • 18.07.2025, 9:00
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Загадочный кошелек перевел еще 40 тысяч биткоинов

Сумма транзакции составила $4,77 млрд.

Кошелек, связанный с активизировавшимся «ранним» китом, перевел 40 192 BTC на новый адрес. Сумма транзакции составила $4,77 млрд, пишет forklog.com.

4 июля владелец первой криптовалюты впервые с 2011 года проявил активность. Он распределил 80 000 BTC на восемь новых адресов.

Примерно половина от этой суммы 15 июля поступила на два кошелька, которые аналитики связали с Galaxy Digital.

Оставшиеся 40 192 BTC кит, вероятно, консолидировал на одном новом кошельке. Средства поступили с четырех адресов, на которые их изначально распределили 4 июля. Переводу предшествовали две тестовые транзакции по 1 BTC.

Аналитики Lookonchain предположили, что первую партию монет кит готовил к продаже через внебиржевой сервис Galaxy Digital.

«Если последующие переводы с нового адреса также будут направлены структурам вроде Galaxy Digital, это может означать, что кит продолжит продавать», — отметили эксперты.

Движение средств вызвало споры о личности владельца. Среди версий называли Роджера Вера, ЦРУ и самого Сатоши Накамото.

Напомним, с января по март около 62 800 BTC, которые пролежали без движения более семи лет, «проснулись» и сменили кошельки, согласно CryptoQuant.

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