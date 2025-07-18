Загадочный кошелек перевел еще 40 тысяч биткоинов
- 18.07.2025, 9:00
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Сумма транзакции составила $4,77 млрд.
Кошелек, связанный с активизировавшимся «ранним» китом, перевел 40 192 BTC на новый адрес. Сумма транзакции составила $4,77 млрд, пишет forklog.com.
4 июля владелец первой криптовалюты впервые с 2011 года проявил активность. Он распределил 80 000 BTC на восемь новых адресов.
Примерно половина от этой суммы 15 июля поступила на два кошелька, которые аналитики связали с Galaxy Digital.
UPDATE: The Bitcoin OG with 80,009 $BTC($9.46B) has transferred 40,009 $BTC($4.68B) to #GalaxyDigital.— Lookonchain (@lookonchain) July 15, 2025
And #GalaxyDigital has directly deposited 6,000 $BTC($706M) into #Binance and #Bybit.https://t.co/8Z4m7CAQ0i https://t.co/4fpZhBM5uY pic.twitter.com/gdl6f8wSZw
Оставшиеся 40 192 BTC кит, вероятно, консолидировал на одном новом кошельке. Средства поступили с четырех адресов, на которые их изначально распределили 4 июля. Переводу предшествовали две тестовые транзакции по 1 BTC.
Аналитики Lookonchain предположили, что первую партию монет кит готовил к продаже через внебиржевой сервис Galaxy Digital.
The Bitcoin OG with 80,009 $BTC($9.46B) just transferred another 40,192 $BTC($4.77B) to a new wallet bc1qs4 and may continue to sell.https://t.co/EUM3WzP46nhttps://t.co/UjX7fBpbv7 pic.twitter.com/EEdS5eEZod— Lookonchain (@lookonchain) July 17, 2025
«Если последующие переводы с нового адреса также будут направлены структурам вроде Galaxy Digital, это может означать, что кит продолжит продавать», — отметили эксперты.
Движение средств вызвало споры о личности владельца. Среди версий называли Роджера Вера, ЦРУ и самого Сатоши Накамото.
Напомним, с января по март около 62 800 BTC, которые пролежали без движения более семи лет, «проснулись» и сменили кошельки, согласно CryptoQuant.