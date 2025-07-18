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В Беларуси отменили на два дня поезда из Минска в Гомель и Мозырь

  • 18.07.2025, 9:08
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В Беларуси отменили на два дня поезда из Минска в Гомель и Мозырь

Что произошло?

Плановый ремонт железнодорожного моста на перегоне Телуша — Савичи внес коррективы в график движения поездов межрегиональных и региональных линий на участке Жлобин — Осиповичи, сообщили в БелЖД.

23 июля поезда бизнес-класса № 708, 752 Минск — Гомель, № 876/875 Минск — Мозырь, а также 24 июля поезда № 716 Минск — Гомель, № 707, 755, 757 Гомель — Минск и № 876/875 Мозырь — Минск отменяются.

Для обеспечения перевозки пассажиров на участке Минск — Бобруйск 23 июля назначены поезда № 882/881 Минск — Бобруйск — Минск отправлением из Минска в 19.38 и обратно из Бобруйска в 21.42. Кроме того, 24 июля назначены поезда № 886/887 Минск — Бобруйск — Минск отправлением из Минска в 07.08 и обратно из Бобруйска в 09.07.

«В указанные дни (23 и 24 июля. — Прим. ред.) на участке Жлобин — Осиповичи отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом», — отметили в БелЖД.

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