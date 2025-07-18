Российский дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона
- 18.07.2025, 9:16
Прямое попадание показали на видео.
Ударный беспилотник атаковал автомобиль главного раввина Херсона и Херсонской области, когда тот двигался по дороге.
В салоне автомобиля, кроме самого раввина, находились члены его семьи, сообщила Объединенная еврейская община Украины.
«Дроном атаковано авто раввина Херсона. Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа подвергся прямому попаданию дрона во время движения», — говорится в подписи к обнародованному видео.
На кадрах видно полностью изуродованный внедорожник, у которого открыты двери с правой стороны и полностью сорван капот.
«В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди», — отметили в объединенной еврейской общине Украины.
На момент публикации материала украинские власти не комментировали информацию о попадании дрона по автомобилю главного раввина Херсона и области.