Российский дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона 18.07.2025, 9:16

Прямое попадание показали на видео.

Ударный беспилотник атаковал автомобиль главного раввина Херсона и Херсонской области, когда тот двигался по дороге.

В салоне автомобиля, кроме самого раввина, находились члены его семьи, сообщила Объединенная еврейская община Украины.

«Дроном атаковано авто раввина Херсона. Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа подвергся прямому попаданию дрона во время движения», — говорится в подписи к обнародованному видео.

На кадрах видно полностью изуродованный внедорожник, у которого открыты двери с правой стороны и полностью сорван капот.

«В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди», — отметили в объединенной еврейской общине Украины.

На момент публикации материала украинские власти не комментировали информацию о попадании дрона по автомобилю главного раввина Херсона и области.

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