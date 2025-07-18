закрыть
18 июля 2025, пятница, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона

  • 18.07.2025, 9:16
Российский дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона

Прямое попадание показали на видео.

Ударный беспилотник атаковал автомобиль главного раввина Херсона и Херсонской области, когда тот двигался по дороге.

В салоне автомобиля, кроме самого раввина, находились члены его семьи, сообщила Объединенная еврейская община Украины.

«Дроном атаковано авто раввина Херсона. Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа подвергся прямому попаданию дрона во время движения», — говорится в подписи к обнародованному видео.

На кадрах видно полностью изуродованный внедорожник, у которого открыты двери с правой стороны и полностью сорван капот.

«В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди», — отметили в объединенной еврейской общине Украины.

На момент публикации материала украинские власти не комментировали информацию о попадании дрона по автомобилю главного раввина Херсона и области.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль