Зеленский предложил Трампу «мегасделку» 18.07.2025, 9:39

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Киев и Вашингтон начнут поставки вооружений друг другу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с американским коллегой Дональдом Трампом «мегасделку», в рамках которой Киев и Вашингтон начнут поставки вооружений друг другу. Об этом украинский лидер сообщил в интервью New York Post (NYP). Согласно предложению Киева, США смогут приобрести у Украины проверенные в боях беспилотники, в том числе способный поражать цели на расстоянии до 1300 км, а в обмен предоставят возможность закупать американское оружие.

«Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь ее в своем арсенале», — сказал украинский лидер о дронах. Он подчеркнул, что Киев готов поделиться с США всем опытом, который был накоплен за три года войны с Россией, и назвал потенциальную сделку «беспроигрышной» для обеих сторон. Также, по словам Зеленского, Киев ведет аналогичные переговоры с Данией, Норвегией и Германией. До этого спецпредставитель Трампа Кит Келлог в ходе визита Киев посетил одно из предприятий по производству беспилотников. «Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации», — написал Келлог в соцсети Х. Он также отметил, что Украина лидирует в этой области беспилотной авиации. «Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться», — заключил спецпредставитель президента США.

Как отмечает NYP, эксперты и официальные лица давно предупреждали, что американские технологии в области беспилотной авиации отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию беспилотников или защите от таких устройств. Недавно министр обороны США Пит Хегсет потребовал «убрать бюрократические препоны» для производства американских дронов. Соглашение с Украиной может значительно усилить военный потенциал США, подчеркивает NYP.

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским 4 июля. В ходе него глава Белого дома пообещал предоставить Киеву «столько оружия, сколько сможет». После этого Трамп анонсировал поставки вооружения в Украину, которые будут оплачивать страны НАТО. В частности, по его словам, несколько стран, которые имеют системы противовоздушной обороны Patriot, передадут их Украине, а США взамен произведут для них новые.

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