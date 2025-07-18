Малоизвестный трюк с iPhone может значительно продлить срок службы батареи 1 18.07.2025, 9:45

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Что нужно делать?

Хорошая автономность смартфона является одним из самых главных критериев для большинства пользователей. Если говорить об iPhone, то похвастаться самыми мощными батареями могут модели линейки Pro и Pro Max.

Однако каждый владелец любого iPhone может существенно продлить срок службы батареи, не прибегая к сложным действиям. OBOZ.UA рассказывает о лайфхаке, который сэкономит заряд аккумулятора смартфона.

Чтобы не израсходовать впустую заряд аккумулятора iPhone, следует положить его экраном вниз, когда вы достаете гаджет из кармана или сумки. Если положить iPhone экраном вниз на поверхность, экран не будет загораться каждый раз при получении уведомления.

Тем не менее, смартфон по-прежнему будет вибрировать или издавать звук при получении уведомления, но экран не будет активироваться и разряжать аккумулятор. Поэтому даже с отключенными экраном вы вряд ли пропустите важное сообщение.

Такой лайфхак работает благодаря датчику освещенности и приближения. Эта технология отключает экран, когда вы подносите его к уху, чтобы вы случайно не повесили трубку во время телефонного разговора. Но то же самое работает, когда смартфон лежит экраном вниз или просто находится у вас в кармане.

Лайфхак с iPhone экраном вниз будет особенно полезным тем, кто много общается в групповых чатах и получает за сутки сотни уведомлений. Например, исследование, проведенное Common Sense Media в 2023 году, показало, что около половины подростков в возрасте от 11 до 17 лет получают более 230 уведомлений в день. Некоторые подростки, участвовавшие в исследовании, получали до 5000 уведомлений в течение 24 часов. Это означает, что экран вашего телефона может быть включен практически постоянно, потребляя много энергии.

У смартфонов компании Apple нет возможности предотвратить включение экрана при получении уведомления. Поэтому единственный вариант, кроме как перевернуть iPhone экраном вниз и таким образом ограничить количество получаемых push-уведомлений.

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