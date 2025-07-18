Европа может нажать на одну очень больную точку Путина 1 18.07.2025, 9:59

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Фото: Getty Images

Это перекроет Кремлю кислород для войны.

За последние шесть месяцев президент США Дональд Трамп постоянно менял свою позицию по Украине. Он заявил, что может положить конец войне за 24 часа. Затем во время переговоров с Россией американский лидер пригрозил прекратить поставки оружия Украине. И вот теперь он продемонстрировал новый энтузиазм в поддержке Украины.

Хотя Трампа и следует поздравить, что он наконец выразил определенные сомнения относительно Путина. Но по-прежнему есть много причин для скептицизма относительно стратегии президента США. Новая политика, если она будет реализована, может оказаться лучше, чем полное прекращение поставок Украине, но она все равно будет меньше того, что изначально планировалось администрацией Байдена.

Не выглядят убедительными и его угрозы ввести «жесткие» вторичные пошлины. Еще более тревожным является заявление Трампа, что он введет «очень серьезные пошлины» в отношении России, если она откажется прекратить войну только в течение 50 дней: Путин получает еще одну отсрочку от серьезного экономического давления со стороны США. Теоретически, он мог бы осуществить и другие шаги, которые сократили бы экспортные доходы России и заставили Путина задуматься.

Может ли Трамп начать давление на Россию раньше, чем через 50 дней? Есть ли у США еще рычаги влияния на Москву? Почему молчит Путин?

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– В Европе приветствуют последние заявления Трампа, но недоумевают: зачем давать Путину 50 дней? «Президент Трамп не должен ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России. Это нужно сделать раньше», заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. То же самое фактически сказала и главный дипломат Евросоюза – Кая Каллас. Дипломаты считают, что нет смысла давать Владимиру Путину больше времени, когда российские войска продолжают наносить удары по Украине. Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Введение санкций без промедления было бы одним из способов достичь этого. На ваш взгляд, будет ли давление раньше и что должно произойти, чтобы этот процесс начался?

– С Трампом, как известно, все – и возможное, и невозможное. Но Трамп до последнего будет пытаться сохранить возможность говорить с Путиным как с партнером, а не как с врагом. И эта линия, несмотря на его крайнюю раздраженность, фрустрацию и возмущение из-за неуступчивого и вызывающего поведения Путина, – до сих пор сохраняется. Что касается этих «50 дней», то это точно не ультиматум. Если помните, сначала даже были заявления, что, мол, Трамп выставил Путину ультиматум. Но теперь даже те, кто такое говорил, больше эту фразу не употребляют. Потому что ультиматум – это когда дают два-три дня. Ну максимум неделю, но отнюдь не полтора месяца. И надо также понимать контекст: это все происходит на фоне летнего наступления России, фактически, развязывая ей руки.

Что показательно – в Москве эти слова президента США не вызвали ни паники, ни хотя бы нервной реакции. Не только со стороны пропагандистов – да, там всегда можно изобразить «хорошую мину при плохой игре», – но и фондовые рынки отреагировали совершенно спокойно. Не падением, не паникой, а наоборот – ростом. Ибо рынок ожидал на жесткое заявление. На конкретные шаги. А в результате – ничего не произошло. Да, конечно, позитив – это упоминание о продаже оружия Украине. Но даже там, если копнуть чуть глубже, – не все так гладко, как казалось на первый взгляд.

– То есть вы считаете, что как минимум эти 50 дней Трамп все же будет ждать, что Путин согласится на его инициативу о прекращении огня и начале «нормальных» переговоров?

– Во-первых, да – думаю, именно такой сценарий сейчас наиболее вероятен. Хотя, конечно, не стоит исключать и каких-то событий или обстоятельств, которые могут заставить Трампа действовать жестче. Во-вторых – относительно мер. Вы же слышали: теперь он говорит не о 500 процентах пошлин – с самого начала было понятно, что это нереалистично – а о «100 процентах». И есть такой вариант, когда эти сто процентов таки введут против России. Но эффект будет минимальный – потому что объем торговли с Россией в США мизерный. Главное – это санкции против третьих стран, которые обеспечивают функционирование российской военной машины. Без них она бы уже давно заглохла. И здесь главные игроки – Китай и Индия. С Китаем Трамп хочет договариваться. А на этом фоне введение новых санкций, еще и с «украинским» обоснованием, выглядит не слишком убедительно. А Индия – это вообще стратегический партнер, на которого США делали ставку, в том числе и при Байдене. Лидер Индии – Моди – один из немногих иностранных лидеров, которые пользуются уважением у Трампа. И большинство экспертов, которых я слушаю или читаю, достаточно скептически оценивают реальность такого санкционного давления. Особенно – в объемах, которые анонсированы.

– А есть еще какие-то инструменты влияния у США и Европы, которые можно применить против России? Например, вспоминают о теневом флоте. Его же можно заблокировать в Балтийском море?

– Да, это можно сделать. И, кстати, для этого даже не обязательно привлекать США – это под силу самим европейским членам. Другое дело — будет ли согласие. Без координации Европа этого не сделает. И будет ли эта координация? Сейчас это выглядит маловероятным. В общем, как многие говорят – и я с этим согласен – есть два ключевых направления. Первый – санкции. Прежде всего те, которые сделают невозможным дальнейшее поступление средств в российскую военную машину. Здесь еще есть пространство для действий, в частности в финансовом секторе. И второй – это бесперебойные поставки оружия Украине. Не точечные, не «рваные» – а системные. И не в тех объемах, что есть сейчас, а в значительно больших. И с той номенклатурой, которая действительно нужна. Американские эксперты, например, обращают внимание, что если оружие будет закупаться, затем передаваться странам НАТО, и уже оттуда – в Украину, то его объемы будут меньше, чем до сих пор. А нам нужна не стабильность поставок – а их рост. Плюс – новые позиции, плюс – боеприпасы, плюс – ракеты дальнего радиуса действия. И тут – déjà vu. При Байдене мы уже это проходили. И вот Трамп снова повторяет, что он против поставок оружия, способного бить по глубине территории России. Так что ситуация сложная. Но, если сравнивать с санкциями, здесь я все же вижу положительную динамику. Конечно, если те, кто должен платить за это оружие, вдруг не включат заднюю. И если то, что озвучил генсек НАТО Рютте, – действительно соответствует действительности.

– Хотел бы закончить тему Балтики. Насколько технически реально заблокировать теневой флот России именно там? Ведь понятно, что страны НАТО имеют достаточное военное присутствие в регионе. Но не будет ли это автоматически означать войну с Россией, по вашему мнению? Ведь если Балтику таки перекрыть, Россия потеряет возможность поставлять нефть на мировой рынок. Это же будет очень болезненный удар.

– Ну, надо исходить из очевидного. Кстати, об этом прямо сказал начальник Генерального штаба Франции генерал Тьерри Бюркар: война в Европе уже началась. Она не «может начаться» – она продолжается. И очень жаль, что далеко не все это осознают. Сейчас нужны именно такие хирургические методы воздействия. Но Трамп все перевернул с ног на голову, буквально. Мы почему-то забыли, что для завершения этой войны – по крайней мере на приемлемых для нас условиях – нужно глубокое военное поражение России. Именно поэтому нужны те шаги, о которых вы сказали.

Ранее все говорили: мол, если Россия применит тактическое ядерное оружие, или нанесет массированную бомбардировку – только тогда можно будет бить, например, по Черноморскому флоту. Но в реальности Россия понимает только язык силы. Почему же тогда никто этого не делает? Почему этот удар не наносят? Потому что, когда речь о Трампе – следует помнить: мотивация его решения продать Украине оружие – это не результат переосмысления роли Украины в глобальной безопасности, не стратегическое изменение позиции. Для него это не более чем акт раздражения – мол, Путин не согласился, сорвал ему игру, создал репутационные риски. Вот и все. А что до стратегического значения Украины? В его представлении – это «европейское дело», а настоящий интерес США уже давно сместился к Индо-Тихоокеанскому региону. И на такого человека не стоит возлагать надежды по поддержке более радикальных мер.

Относительно Европы – здесь срабатывает то, что я называю «европейским парадоксом». Я внимательно прочитал последний стратегический обзор Франции – и на уровне формулировок все правильно: Россия – главная угроза, безопасность Европы зависит от того, чем завершится война в Украине. Все правильно. Но! Недостаточно понимать. Нужно действовать. А вот именно с действиями – огромный дефицит. Нет решимости превратить правильные слова в конкретные шаги. А без этого – ничего не будет. Абсолютно. Путин не испугался никаких санкций. Он, скорее, надеется, что западные поставки оружия в Украину снова собьется. А еще – пытается оживить фейковый дипломатический «стамбульский трек». То есть в целом – ничего радикального не изменилось. И, что хуже всего, в ближайшее время не изменится, пока не будут приняты жесткие, действенные решения.

– Что касается самого Путина. Прошло уже несколько дней после заявлений Трампа. Все уже все прокомментировали – и в Штатах, и в Европе, и в России. А вот сам российский диктатор молчит. Почему, по вашему мнению, Путин до сих пор молчит?

– Думаю, что он просто вычитывает. С одной стороны, он понимает, что предложенные Трампом условия прекращения огня в целом ему выгодны. Некоторых своих целей он может достичь дипломатическим путем. Плюс – его, безусловно, привлекает общая идея Трампа: «переформатирование» отношений между США и Россией. Совместные проекты, «новый порядок», новые балансы – это же прямо из учебника кремлевской геополитики. Поэтому он и пытается удержать баланс. С одной стороны – достичь своего. С другой – не перегнуть палку, чтобы не испортить отношения с Трампом. Путин прекрасно понимает: надо воздержаться от персональных выпадов – не раздражать Трампа. Потому что это может перечеркнуть все планы. Поэтому он и молчит. Персональные выпады отдает на откуп своим пропагандистам, спикерам, спикерам – сам при этом не пачкаясь.

– То есть Путин не может сказать ничего хорошего о Трампе из-за последних заявлений, а плохого – не хочет, потому что не хочет его раздражать?

– Именно так. Как говорится, определяет себе границу: что позволено, что нет. Ему важно не испортить отношения с Трампом, но в то же время – не потерять инициативу. Эти колебания будут продолжаться до тех пор, пока он не поймет, какую игру Трамп действительно готов сыграть. И где та грань, за которую заходить не стоит.

– На фоне всех этих заявлений президента США о помощи Украине Китай и Северная Корея заявили об усиленной поддержке РФ. министр иностранных дел России Лавров посетил и в Китай, и в КНДР. Как вы оцениваете эту ситуацию? «Ось зла» еще теснее объединяется и усиливается и имеем рост угрозы?

– Безусловно, она усиливается – и это признают все. Да, еще один ее представитель – Иран – ослаблен. Но не уничтожен. Как бы этого не хотелось американцам, европейцам или даже лично мне – военный, экономический и политический потенциал Ирана все же сохранился. Да, страна сейчас находится в уязвимом состоянии, и ее партнеры, в частности Россия, не способны оказать ей реальную, глубокую помощь.

Визиты, о которых вы упомянули, свидетельствуют: поддержка со стороны Китая, со стороны Северной Кореи – не только сохраняется, но и наращивается. Это придает России уверенности. Посмотрите на кадры из тех встреч – объятия, улыбки, громкие заявления, обещания. Это не просто дипломатический фольклор. Это — сигналы. Особенно по КНДР – мы можем недооценивать их вес, но по некоторым подсчетам Северная Корея поставила России больше боеприпасов, чем некоторые европейские страны. А еще – ракеты, живая сила, инструкторы... И самое главное – Китай. Фактически именно Китай обеспечивает России способность воевать против Украины. И официально, министр иностранных дел КНР уже прямо заявил: нельзя допустить поражения России в войне против Украины. То есть это не просто «поддержка на словах». Это системное, реальное соучастие. И именно это – несмотря на все разговоры о нормализации с Трампом – остается для Москвы ключевым: гарантированная поддержка со стороны Пекина.

– На фоне этого сплочения «оси зла», так же ведет себя и «коалиция желающих» – группа западных стран, которые поддерживают Украину? Во время последнего заседания, которое недавно состоялось, якобы согласовали ключевые моменты действий после прекращения огня. Это – во-первых. Американская делегация впервые приняла участие во встрече – сенатор Линдси Грэм и Кит Келлог. Согласовали определенные шаги: многонациональный оперативный штаб будет заседать поочередно в Париже и Лондоне и прочее. Но все же: этот проект не выглядит убедительно, это если мягко говорить. На ваш взгляд, он больше «мертвый», или все-таки еще «живой»?

– Лично мое отношение к этой инициативе – достаточно критическое. Не хочу говорить, что она «мертва», но очевидно, что эта идея уже более года просто блуждает кругами обсуждений – и так и не вышла за их пределы. То, что произошло в последнее время – это, фактически, даже не подписанный документ, а скорее устный меморандум о намерениях. И здесь важно помнить две вещи. Во-первых, коалиция должна заработать после прекращения огня. Но для начала стоит добиться самого прекращения. Во-вторых, если бы в рамках этой коалиции были четкие правила игры – скажем, о возможности сдерживать или останавливать продвижение россиян – тогда это могло бы быть своеобразным эрзацем гарантий для Украины. Но мы видим: это даже не обсуждается. Более того – и британцы, и французы уже заявили, что их войска не будут участвовать в прямых столкновениях с российскими силами. Да, хорошо, что премьер Британии Стармер говорит об обеспечении безопасности воздушного пространства, защите судоходства и тому подобное. Но это – только слова. Если к этому подходить серьезно, то те же британцы не могут не понимать: будут ситуации, когда придется проявлять решительность и отвечать россиянам – если не на земле, то хотя бы в воздухе или на море. Но вместо этого – мы видим разрыв между тем, что говорится (от слова говорить), и тем, что реально ожидается и делается. Ведь в тех же заявлениях о «неучастии» фактически зафиксировано отсутствие аппетита и готовности физически противостоять российским войскам. То есть, как по мне, пока что – это лишь концепт. Еще не фантом, как я когда-то ее называл, но и до реального инструмента – еще очень далеко. А для того, чтобы эта идея заработала, нужно время – которого нет. И нужно прекращение огня – которого пока и не просматривается. Нужна решимость, нужна политическая воля.

– Северная Корея присылает войска. Да, это другой режим, другое государство, другой мир – не Европа, конечно. Но все-таки…

– Вот именно. Факт отправки военного контингента Северной Кореей мог бы – должен был бы – стать поводом для более решительных действий со стороны наших партнеров: или через привлечение военных подразделений, или хотя бы их средств. Но этого не произошло и шанс упущен. Может, это выглядит как дилетантский подход – но я до сих пор не могу понять: а почему нельзя хотя бы обеспечить мирное небо над Украиной? Почему не сбивать российские ракеты и дроны? Посмотрите, какая ситуация: страны НАТО до сих пор не выработали окончательного подхода даже к тем ракетам и дронам, которые залетают на их территорию. И звучат эти смешные объяснения, что, мол, Россия «делает это непреднамеренно»... Это же прямо указывает на одно – нежелание действовать. Россия просто тестирует реакцию. И пока не получит решительный и болезненный ответ – ничего не изменится. Ни в отношении к Украине, ни в ее действиях в целом.

– В завершение нашего разговора еще один вопрос относительно наших партнеров. После заявлений Трампа о новой схеме: США производят оружие, Европа оплачивает и через НАТО оно идет в Украину – Франция и Италия заявили, что не будут в этом участвовать. Это уже признаки раскола в европейском подходе? Ведь две ключевые для нас страны Европы – отказываются.

– Понятно, что для нас важно не только политическое единство – оно действительно важно – но и, по меньшей мере, работоспособность механизма: чтобы платили те, кто готов платить. Я не могу делать окончательные выводы относительно позиции Италии – для этого надо хорошо знать их внутреннюю политическую кухню. А вот по Франции – думаю, есть два главных фактора. Первый – катастрофическое состояние государственных финансов. Государственный долг Франции составляет 3 триллиона 345 миллиардов евро. Это гигантская цифра. И теперь французское правительство вынуждено принимать жесткие меры по сокращению расходов. Откуда тогда взять деньги, чтобы существенно увеличить оборонный бюджет – неясно. Поэтому это прямо влияет и на способность Франции финансировать помощь Украине. Экономика – первое объяснение.

А второе – стратегическое. Макрон давно продвигает идею так называемой «стратегической автономии»: мол, Европа должна закупать оружие у собственных производителей, а не у США. Теоретически – это логичная позиция. Но в условиях, когда время уже течет в обратном направлении – когда действительно каждый месяц имеет значение – следовало бы временно забыть об этих принципах и покупать там, где есть оружие сейчас. Иначе – как и указано в том же стратегическом обзоре – поражение Украины приведет к катастрофическим последствиям для европейской безопасности. И для самой Франции, в частности. То есть главное сейчас – не допустить именно такого, худшего сценария.

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