«При проверке виноват будет водитель» 18.07.2025, 10:12

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Почему на границе Беларуси отказывают в бесплатной пересадке.

«Минсктранс», Ecolines и некоторые другие рейсовые перевозчики бесплатно пересаживают своих пассажиров в автобусы на границе Беларуси с Польшей, когда там появляются очереди. При этом бесплатные пересадки работают не всегда. Почему так происходит, в одном из приграничных чатов рассказал водитель одного из перевозчиков. Для него это «крик души», пишет BGmedia.

Почему водители отказывают в бесплатной пересадке на границе

Как только на границе Беларуси с Польшей перед пунктом пропуска «Брест» появляется автобусная очередь, начинается процесс пересадок и подсадок. Некоторые путешественники до сих пор не знают, что есть перевозчики, которые бесплатно пересаживают своих пассажиров в ближайшие ко въезду в пункт пропуска автобусы.

Беларусы отмечают, что бесплатно пересаживают «Минсктранс», Ecolines и Intercars (ООО «ИП БАЙЕРТРАНС»). В остальных перевозчиках они не уверены, но отмечают, что другие государственные предприятия тоже должны бесплатно пересаживать своих клиентов. Но это происходит не всегда:

««Минсктранс» и ряд других подсаживает в свои автобусы бесплатно при наличии мест, но иногда водители делают вид, что об этом не знают и требуют денег. Иногда бывает, что не сажают, если нет распечаток билетов».

На это сообщение ответил водитель рейсового перевозчика, который ездит из Беларуси в Евросоюз. Для него это стало «криком души». Он объяснил, почему он и его коллеги не обязаны бесплатно брать людей в свои автобусы:

«Скажу вам как водитель автобуса, курсирующего через границу. Не надо воспринимать разовую инициативу какого-либо водителя как правило или обязанность. Нет такого, что водитель должен взять пассажиров с другого автобуса, пусть даже и одной фирмы.

Водитель — ответственное лицо за свой рейс. У него есть поименный список пассажиров, ведомость и билетно-учетный лист. Даже начальство не может заставить меня взять пассажира вне списка в автобус. При любой проверке виноват будет только водитель, а не руководство. Да, я могу рискнуть, так как проверки — это редкость, но тем не менее. Зачем? Даже палка раз в год стреляет.

И самое главное: своими отчетами здесь [в приграничных чатах], кто, куда и за сколько пересел, вы лишаете себя возможности пересаживаться. Так как на водителей в прямом смысле идет охота. Зачем это надо водителю? Именно, не надо!».

Из его слов выходит, что перевозчики подставляют своих водителей, когда объявляют в соцсетях, что бесплатно пересаживают пассажиров своих автобусов.

Один из пользователей чата поддержал водителя автобуса, так как против пересадок в автобусы на границе за деньги:

«Понимаю, что вы хотите, чтобы все было тихо, но лично я и добиваюсь, чтобы не было пересадок. Я выезжаю заранее, денег и так впритык, еще и на пересадку нет, не хочется сидеть и смотреть, как обходят другие, фактически проезжая без очереди».

В приграничных чатах отмечают, что бесплатные пересадки продолжают работать. Утром 16 июля с этим не было проблем перед пунктом пропуска «Брест». В этот момент работала Транспортная инспекция. Ее сотрудники были не против, что белoрус по билету пересел из одного автобуса «Минсктранса» в другой.

Как работают бесплатные пересадки на границе Беларуси

Пересесть бесплатно можно только в автобус вашего перевозчика. Если вы приехали на границу в Бресте на «Минсктранс», то бесплатно пересесть можно только в «Минсктранс». Если Ecolines, то только в Ecolines. При этом пересесть можно только при наличии свободных мест в автобусе.

Бесплатные пересадки работают только при выезде из Беларуси в Польшу. В обратном направлении так проехать не получится. Одному из пользователей приграничного чата это подтвердили сотрудники «Минсктранса».

Бесплатные пересадки организовывают, когда в очереди перед пунктом пропуска «Брест» много автобусов. Понятие «много» у каждого перевозчика свое. Например, водитель «Минсктранс» отказал в бесплатной пересадке, потому что в очереди было 20 автобусов. Беларусы даже иногда спорят, сколько нужно автобусов в очереди, чтобы начались бесплатные пересадки:

«Бесплатные пересадки делают, когда стоит много автобусов. Каждый раз понятие разное, но примерно 35+. Если автобусов меньше, тогда на платной основе пересадка».

«Некоторые перевозчики заявляют о бесплатной пересадке в свои же автобусы в особо загруженные дни, по отзывам это работает. Но как определяется «загруженность» непосредственно перевозчиками — не совсем понятно».

Судя по опыту белoрусов, бесплатно пересаживают перевозчики Ecolines, «Минсктранс» и Intercars (ООО «ИП БАЙЕРТРАНС»). В остальных перевозчиках белoрусы не уверены.

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