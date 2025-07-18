Симоньян заволновалась Телеграм-канал «СерпомПо»

18.07.2025, 10:16

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Маргарита Симоньян

Кремль готовится бить по своим.

Вслед за младшей Мизулиной, генеральша от пропаганды Симоньян также пожаловалась на то, что внесенные в Госдуму поправки, вводящие штрафы за поиск в интернете «экстремистского контента», будут бить по своим - доносчикам и пропагандистам.

Первая посетовала на то, что теперь ее «Лига безопасного интернета» не сможет безопасно писать доносы - мониторить и передавать силовикам данные об «экстремистских сообществах», что, по ее словам, составляет «примерно 30% нашей деятельности». И отныне «любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении» таких материалов, «также рискует получить штраф».

Вторая жалуется, что инициатива единороссов помешает ее RT, «России сегодня» и прочей пропаганде поливать помоями «врагов рейха":

«Уважаемое государство, подскажите, пжл, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских фбк, если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки».

Аполитично рассуждаете, девочки! Понимать надо! Когда Родина в госбезопасности опасности и по мере того, как классовая внутривидовая борьба внутри элитки усиливается, «СВО идет строго по плану», а народ активнее переходит на макарошки, великому правителю и его нукерам приходится принимать все более широкие, жесткие и превентивные меры по борьбе не только с внутренними врагами и сочувствующими, но и с интересующимися.

И тут, конечно, сопутствующих потерь от «дружеского огня» никак не избежать. Да и нужно ли? «Лес рубят - щепки летят».

Не случайно в новом законе никак не прописано, с какой именно «целью или умыслом» гражданин или организация имеют «ограниченное право» серфить в сети «запрещенку».

Один из соавторов поправок

первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин так и заявил, что никаких исключений не будет и... отправил всех «в библиотеку». Видимо в ту, где все «экстремистские» интернет-страницы, чаты и блоги распечатываются (как для Путина - в папочках) и «хранятся наряду с шифром»:

«Исключения для свободного поиска и ознакомления с экстремистскими материалами в интернете не предусмотрены, вне зависимости от цели. Для научной, образовательной или журналистской работы предусмотрен специальный порядок изучения подобных материалов, только в рамках работы с библиотечными фондами согласно установленным требованиям».

Так что, будете, дамы и господа, стукачи и пропагандисты, впредь получать наверху отдельные разрешения для ознакомления с «экстремистскими материалам» - на каждый в отдельности. Как при работе со спецфондами в закрытых архивах.

Ну или на свой страх и риск. Но «шаг влево, шаг вправо...» - сами понимаете. В условиях, когда запрет четко не отрегламентирован, при удобном случае можно будет взять за одно место и СВОего. И, не сомневаемся, так и будут делать в отдельных случаях. Например , с позволяющими себе критику властей Zетниками-"рассерженными турбопатриотами». И этот закон лишь один из череды инициатив в данном направлении против тех, кто будет отказываться сплотиться вокруг «мудрого вождя».

Как пелось в «Старой песне о главном» Подгородецкого-Макаревича:

«Здесь одни друзья, здесь грустить нельзя. Сколько с ними песен ни пой,

Если уж один скажет тебе «Да», значит, скажет «Да» другой... и третий.

Лишь отдай приказ, встанут в тот же час, отгремев, закончат бои,

В зной и в пургу бьют по врагу, а иногда по своим»

Правда вряд ли, кто-то в те времена мог себе представить (включая музыкантов на сцене, зрителей в зале, и даже нынешних пропагандистов и чиновников, которые, возможно, тогда смотрели это выступление) что ироническая песня о канувших в лету советских временах спустя четверть века заиграет в постсоветской России такими гротескными красками. И станет «Новой Старой песней о главном».

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