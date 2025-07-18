закрыть
18 июля 2025, пятница, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как белорускам работать в декрете без потери пособия

  • 18.07.2025, 10:20
Как белорускам работать в декрете без потери пособия

Рассказали в Минтруда.

Декретный отпуск – не препятствие для работы. Как правильно совместить уход за ребенком и источник дохода, рассказали в Telegram-канале Минтруда.

Любой из родителей может уйти в декретный отпуск и находиться в нем до достижения ребенком 3 лет. Однако выйти из него можно в любой момент.

Ежемесячная государственная выплата напрямую зависит от объема работ:

- не более чем на 0,5 ставки – без потери полного размера пособия

- на полную ставку – в размере 50% от пособия.

Если родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, осуществляет свою деятельность с уплатой налога на профессиональный доход, пособие сохраняется в полном объеме.

Также в Минтруда уточнили, что выход на работу или осуществление иной деятельности не влияют на размер и право получения другого вида пособия – семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.

Еще один момент. Получатель пособия сам должен уведомить государственные органы о своем приеме на работу.

Если этого не сделать и обман вскроется, то лишние деньги будут взысканы.

Декрет и пенсия – на что рассчитывать

При назначении пенсии периоды ухода за детьми в возрасте до трех лет включены в общий стаж работы.

Для назначения пенсии принимают во внимание страховой и общий стаж. С января 2025-го страховой стаж, в котором декретный отпуск не учитывается, должен быть не менее 20 лет.

Для матерей, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста четверых и более детей, страховой стаж для назначения пенсии снизили с 10 до 5 лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль