закрыть
18 июля 2025, пятница, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно реальное количество биткоинов у властей США

  • 18.07.2025, 10:36
Стало известно реальное количество биткоинов у властей США

Это существенно меньше, чем предполагалось ранее.

Служба федеральных маршалов США располагает 28 988 BTC — это существенно меньше, чем предполагалось ранее. Информация стала известна из ответа на запрос по FOIA, который подала журналистка под ником L0la L33tz, пишет forklog.com.

Она действовала в рамках задания от председателя Bitcoin Magazine Дэвида Бейли, который пообещал $10 000 за подтверждение объема первой криптовалюты на балансе правительства.

L0la L33tz объяснила разницу между арестованными и конфискованными активами. Служба федеральных маршалов распоряжается именно изъятыми монетами — теми, которые по решению суда перешли в собственность государства. Только эти активы правительство может продать.

По ее словам, популярные ончейн-трекеры нередко дают неточные данные, так как учитывают и арестованные биткоины. Этими активами могут управлять ведомства вроде ФБР, но до вердикта суда продать их нельзя.

В качестве примера L0la L33tz привела 94 000 BTC со взлома биржи Bitfinex. Трекеры приписывают их правительству, однако решение о конфискации по делу еще не вынесено. Это значит, что опасения рынка о возможной продаже монет преждевременны.

Служба маршалов реализует активы через публичные аукционы. Пока ведомство не объявляло о новой продаже, все 28 988 BTC остаются на его балансе.

Ранее в Arkham идентифицировали кошельки правительства США, на которых хранятся биткоины на ~$23,5 млрд.

Новость вызвала критику со стороны сторонников накопления цифрового золота. Сенаторка Синтия Ламмис назвала ситуацию «стратегической ошибкой».

«Я встревожена сообщениями о том, что США продали более 80% своих резервов. Если это правда, это отбрасывает страну на годы назад в биткоин-гонке», — заявила она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль