Стало известно реальное количество биткоинов у властей США 18.07.2025, 10:36

Это существенно меньше, чем предполагалось ранее.

Служба федеральных маршалов США располагает 28 988 BTC — это существенно меньше, чем предполагалось ранее. Информация стала известна из ответа на запрос по FOIA, который подала журналистка под ником L0la L33tz, пишет forklog.com.

Hey @DavidFBailey, man of your word, looks like you owe me $10,000 https://t.co/4zE0pugqpr pic.twitter.com/LSYpkheJGH — L0la L33tz (@L0laL33tz) July 16, 2025

Она действовала в рамках задания от председателя Bitcoin Magazine Дэвида Бейли, который пообещал $10 000 за подтверждение объема первой криптовалюты на балансе правительства.

L0la L33tz объяснила разницу между арестованными и конфискованными активами. Служба федеральных маршалов распоряжается именно изъятыми монетами — теми, которые по решению суда перешли в собственность государства. Только эти активы правительство может продать.

По ее словам, популярные ончейн-трекеры нередко дают неточные данные, так как учитывают и арестованные биткоины. Этими активами могут управлять ведомства вроде ФБР, но до вердикта суда продать их нельзя.

В качестве примера L0la L33tz привела 94 000 BTC со взлома биржи Bitfinex. Трекеры приписывают их правительству, однако решение о конфискации по делу еще не вынесено. Это значит, что опасения рынка о возможной продаже монет преждевременны.

Служба маршалов реализует активы через публичные аукционы. Пока ведомство не объявляло о новой продаже, все 28 988 BTC остаются на его балансе.

Ранее в Arkham идентифицировали кошельки правительства США, на которых хранятся биткоины на ~$23,5 млрд.

Новость вызвала критику со стороны сторонников накопления цифрового золота. Сенаторка Синтия Ламмис назвала ситуацию «стратегической ошибкой».

I’m alarmed by reports that the U.S. has sold off over 80% of its Bitcoin reserves—leaving just ~29,000 coins.



If true, this is a total strategic blunder and sets the United States back years in the bitcoin race. https://t.co/ciYf1uhy0x — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) July 16, 2025

«Я встревожена сообщениями о том, что США продали более 80% своих резервов. Если это правда, это отбрасывает страну на годы назад в биткоин-гонке», — заявила она.

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