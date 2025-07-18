В Египте раскрыли 4000-летнюю пирамиду: археологи ошеломлены 1 18.07.2025, 10:42

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Это открытие застало ученых врасплох.

В египетском некрополе Дахшур обнаружена 4000-летняя пирамида, которая оставалась запечатанной тысячелетиями.

Открыв ее, внутри археологи обнаружили гробницу, непохожую ни на одну другую, которая ставит под сомнение все, что науке известно о о захоронениях фараонов, пишет Dailygalaxy. Издание отметило, что то, что специаличсты обнаружили внутри, оказалось не просто забытым памятником - это была загадка, окутанная богатой и сложной историей одной из величайших цивилизаций мира.

Все началось во время работ по добыче полезных ископаемых в Дахшуре. Рабочие, копавшие землю, заметили нечто необычное: тонко отесанные известняковые блоки. Это был знак того, что под ними находится нечто важное.

После уведомления Министерства туризма и древностей Египта на расследование была отправлена группа археологов. Руководил раскопками Крис Нонтон, британский египтолог, который быстро осознал важность находки.

Нонтон и его команда обнаружили проход, ведущий вниз в центральную камеру. То, что они обнаружили внутри, застало их врасплох. Гробница, запечатанная почти 4000 лет, оказалась не такой первозданной - внутри царил беспорядок, но никаких следов взлома не было. Печать на гробнице осталась нетронутой, поэтому возник вопрос: как содержимое могло быть повреждено?

Археологи решили, что это не дело рук современных грабителей. Гробница была разграблена задолго до того, как ее запечатали навсегда. Наунтон описал это место как «древнее место преступления», предположив, что разграбление могло произойти во время самого захоронения.

Издание отметило, что последствия этого открытия еще предстоит выяснить, но оно ставит под сомнение современные представления о древнеегипетских погребальных обрядах.

Настоящая сенсация произошла, когда была раскрыта личность мумии, находившейся в гробнице. Используя передовые технологии сканирования, археологи смогли реконструировать поврежденные иероглифы на канопе. Оказалось, что гробница принадлежала не кому иному, как принцессе Хатшепсут, царице из XIII династии Египта. Имя Хатшепсут известно историкам, но это была не та Хатшепсут, которая стала одним из самых известных фараонов Египта.

Эта Хатшепсут, чье имя никогда не встречалось в исторических хрониках, была совершенно другой личностью. Само ее существование было затеряно до сих пор. Обнаружение пирамиды, посвященной ей, говорит о том, что она была весьма важной персоной, однако ее имя было намеренно вычеркнуто из исторических книг.

Археологи считают, что обнаружение гробницы принцессы Хатшепсут - это больше, чем просто поразительное открытие о забытой царице. Ее вычеркивание из документов - напоминание о том, что историю часто пишут победители, а проигравшие намеренно предают забвению.

Это открытие также поднимает новые вопросы о внутренней борьбе за власть в царской семье. Могло ли это разграбление быть частью более масштабной борьбы за власть?

Археологи полагают, что теория о том, что гробницу разграбили до того, как ее запечатали, может говорить о предательстве или заговоре, жертвой которого стала Хатшепсут.

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