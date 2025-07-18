The Telegraph: Российские банки оказались на грани упадка 18.07.2025, 10:46

Каждый третий рубль идет на военные нужды.

Российские банки пытаются получить помощь от Москвы, ведь заемщики хотят погасить кредиты в экономике, которая пострадала от войны. По меньшей мере три крупнейших банка страны рассматривают возможность государственного спасения. Об этом пишет The Telegraph.

Такие действия являются признаком того, что страна борется под давлением вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что чиновники приказали банкам избегать раскрытия полного объема плохих кредитов, а вместо этого реструктуризировать свою отчетность, чтобы показать лучшую картину. Однако такая тактика, как пишут СМИ, скорее всего, исчерпывается, поэтому банки и нуждаются в поддержке со стороны Москвы.

«Экономика России находится под давлением расходов на войну Владимира Путина в Украине, санкций, введенных западными странами, потери рабочей силы как в вооруженных силах, так и из-за бегства за границу, а также падения цен на нефть, что угрожает критически важному источнику доходов для правительства», - напомнили в издании.

По официальным оценкам, в прошлом году экономика РФ выросла на 4,3%. Как пишет The Telegraph, каждый третий рубль, потраченный Москвой, идет на военные нужды.

В то же время спиралевидный рост цен на продукты и дефицит рабочей силы также увеличили инфляцию до двузначных цифр. В частности рядовые россияне изо всех сил пытаются приобрести некоторые из самых необходимых вещей, ведь даже картофель в России сейчас в дефиците.

«Центральный банк пытается контролировать ситуацию, несмотря на то, что удерживает процентные ставки на уровне 20 процентов. Правительственные финансы также находятся под давлением больших бонусных выплат и высоких зарплат для солдат, хотя они помогают поддерживать семейные бюджеты военных даже в условиях стремительной инфляции», - объяснили в материале.

В свою очередь доходы России сократились также и от продажи нефти на треть по сравнению с прошлым годом.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, рубль обесценится на 30% по отношению к доллару в течение этого года, что, как ожидается, приведет к дальнейшему увеличению стоимости импорта в РФ.

«Надвигается еще большее давление. Дональд Трамп угрожает ввести 100-процентные тарифы на американский импорт продукции из стран, торгующих с Россией, если Путин не согласится на сделку по Украине, что грозит дальнейшей изоляцией страны-изгоя от глобальной экономики», - подытожили в The Telegraph.

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